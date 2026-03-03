Offerte Sky
Pallanuoto, Maurizio Mirarchi nuovo Ct dell'Italia femminile

pallanuoto

Maurizio Mirarchi è il nuovo Commissario Tecnico della nazionale femminile di pallanuoto, allenata negli ultimi cinque anni da Carlo Silipo. Il primo impegno con il Setterosa sarà la prima fase della World Cup in programma a Rotterdam dall'1 al 6 maggio

Il presidente della Federnuoto Paolo Barelli, in accordo con consiglio federale e dirigenti, nomina Maurizio Mirarchi Commissario Tecnico della nazionale femminile di pallanuoto, allenata negli ultimi cinque anni da Carlo Silipo. Maurizio Mirarchi, che lascia il posto di assistente tecnico della nazionale maschile a Goran Volarevic, sarà assistito da Marco Manzetti che prende il posto di Mino Di Cecca. Silipo e Di Cecca restano a disposizione del settore tecnico dopo aver guidato la squadra alla conquista del bronzo agli europei di Spalato 2022 e ai mondiali di Fukuoka 2023 e aver ottenuto il quarto posto ai mondiali di Budapest 2022 e agli europei di Eindhoven 2024 e Funchal 2026 che hanno seguito il sesto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024 e il settimo ai mondiali di Singapore 2025. Il primo impegno di Mirarchi con il Setterosa è la prima fase della World Cup in programma a Rotterdam dall'1 al 6 maggio. Le azzurre sono nel girone insieme all'Olanda campione d'Europa, alla Grecia (che l'ha battuta nella fase a gironi e nella finale per il bronzo agli europei di Funchal) e all'Australia argento olimpico. "È un onore ricevere questo incarico - le parole di Mirarchi - Ringrazio il presidente Paolo Barelli e la Federazione Italiana Nuoto per la fiducia; voglio anche ringraziare il presidente della Pallanuoto Trieste Enrico Samer con il quale ho condiviso questa scelta. Un saluto a chi mi ha preceduto, Carlo Silipo, che in passato ha portato ottimi risultati. Adesso si parte con un nuovo percorso. La mia responsabilità è chiara: costruire una nazionale competitiva e orgogliosa di rappresentare l'Italia".

 

(Fonte federnuoto.it)

