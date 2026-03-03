Il presidente della Federnuoto Paolo Barelli, in accordo con consiglio federale e dirigenti, nomina Maurizio Mirarchi Commissario Tecnico della nazionale femminile di pallanuoto, allenata negli ultimi cinque anni da Carlo Silipo. Maurizio Mirarchi, che lascia il posto di assistente tecnico della nazionale maschile a Goran Volarevic, sarà assistito da Marco Manzetti che prende il posto di Mino Di Cecca. Silipo e Di Cecca restano a disposizione del settore tecnico dopo aver guidato la squadra alla conquista del bronzo agli europei di Spalato 2022 e ai mondiali di Fukuoka 2023 e aver ottenuto il quarto posto ai mondiali di Budapest 2022 e agli europei di Eindhoven 2024 e Funchal 2026 che hanno seguito il sesto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024 e il settimo ai mondiali di Singapore 2025. Il primo impegno di Mirarchi con il Setterosa è la prima fase della World Cup in programma a Rotterdam dall'1 al 6 maggio. Le azzurre sono nel girone insieme all'Olanda campione d'Europa, alla Grecia (che l'ha battuta nella fase a gironi e nella finale per il bronzo agli europei di Funchal) e all'Australia argento olimpico. "È un onore ricevere questo incarico - le parole di Mirarchi - Ringrazio il presidente Paolo Barelli e la Federazione Italiana Nuoto per la fiducia; voglio anche ringraziare il presidente della Pallanuoto Trieste Enrico Samer con il quale ho condiviso questa scelta. Un saluto a chi mi ha preceduto, Carlo Silipo, che in passato ha portato ottimi risultati. Adesso si parte con un nuovo percorso. La mia responsabilità è chiara: costruire una nazionale competitiva e orgogliosa di rappresentare l'Italia".

(Fonte federnuoto.it)