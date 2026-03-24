Champions pallanuoto, 2^ turno dei quarti su Sky

La seconda giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto è su Sky e in streaming su NOW. Martedì 24 marzo alle 20.30 su Sky Sport Mix, per l’AN Brescia, dopo la sconfitta nella prima giornata subita per mano dello Zodiac di Barceloneta, arriva l’occasione di recuperare terreno nella classifica del gruppo A, con la trasferta di Atene contro l’Olympiacos. Mercoledì 25, in diretta alle 20.30 su Sky Sport Max, la Pro Recco affronta i croati dell’Havk Mladost, per cercare l’ottava vittoria consecutiva in questa Champions League e per consolidare il primo posto nel girone B. L'European Aquatics Champions League è protagonista anche su SkySport.it, sulla APP Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport con aggiornamenti live, risultati, notizie e highlights.