Champions pallanuoto, 2^ turno dei quarti su Sky

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Champions pallanuoto , Pro Recco e Brescia ai quarti. La 2^ giornata su Sky

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Seconda giornata dei Quarti di finale della European Aquatics Champions League. Martedì 24 marzo Olympiacos-AN Brescia su Sky Sport Mix alle 20.30. Mercoledì 25 appuntamento con Pro Recco-Havk Mladost (su Sky Sport Max alle 20.30)

La seconda giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto è su Sky e in streaming su NOW. Martedì 24 marzo alle 20.30 su Sky Sport Mix, per l’AN Brescia, dopo la sconfitta nella prima giornata subita per mano dello Zodiac di Barceloneta, arriva l’occasione di recuperare terreno nella classifica del gruppo A, con la trasferta di Atene contro l’Olympiacos. Mercoledì 25, in diretta alle 20.30 su Sky Sport Max, la Pro Recco affronta i croati dell’Havk Mladost, per cercare l’ottava vittoria consecutiva in questa Champions League e per consolidare il primo posto nel girone B. L'European Aquatics Champions League è protagonista anche su SkySport.it, sulla APP Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport con aggiornamenti live, risultati, notizie e highlights.

Programmazione 2^ giornata quarti Champions su Sky e NOW

Martedì 24 Marzo

  • Alle 20.30: OLYMPIACOS-AN BRESCIA su Sky Sport Mix con la telecronaca di Michele Iacobello e il commento di Leonardo Binchi

Mercoledì 25 Marzo

  • Alle 20.30: PRO RECCO-HAVK MLADOST su Sky Sport Max con la telecronaca di Daniele Barone e il commento di Sandro Campagna

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