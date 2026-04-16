Sara Curtis e Carlos D'Ambrosio conquistano il successo nei 100 stile libero nella terza giornata degli Assoluti di Riccione. Quadarella domina i 1500 stile libero, mentre Jacopo Barbotti a sorpresa si impone nei 200 misti. I risultati e tutti gli atleti che hanno ottenuto il pass per gli Europei
Nella terza giornata degli Assoluti di nuoto a Riccione nei 100 stile libero femminili vittoria di Sara Curtis in 53"40, a trentanove centesimi dal suo record italiano di 53"01 siglato in finale agli Assoluti dello scorso anno. Nei 100 stile libero maschili successo di Carlos D'Ambrosio, unico a scendere sotto i 48". Bene anche il primatista italiano (47"45) Alessandro Miressi si prende il pass europeo. Negli 800 stile libero maschili trionfa Luca De Tullio, che chiude con la sesta prestazione personale di sempre in 7'47"60. Anita Gastaldi - dopo la vittoria nei 100 farfalla- si impone anche nei 200 misti. La 23enne nuota in 2'11"06, che vale la seconda prestazione personale all time. Nella finale maschile vittoria a sorpresa di Jacopo Barbotti, che in 1'57"75 conquista il record italiano cadetti. Simona Quadarella domina i 1500 stile libero che concludono il programma pomeridiano della terza giornata. La 27enne conclude la prova in 15'55"89. A Parigi ci sarà anche Ginevra Taddeucci, dove fu bronzo olimpico nella dieci chilometri in acque libere.