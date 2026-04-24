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Guerra Medio Oriente, l'Italia non parteciperà agli europei di nuoto paralimpico

Nuoto

Gli azzurri del nuoto paralimpico non prenderanno parte agli europei previsti in Turchia il prossimo settembre. La decisione, comunicata dalla Federazione, a causa delle tensioni in Medio Oriente

L'Italia non parteciperà agli Europei di nuoto paralimpico in programma dal 7 al 12 settembre in Turchia. Dietro la decisione, ufficializzata dal consiglio federale della FINP, la guerra in Medio Oriente. "La scelta, sofferta ma decisa all'unanimità, è maturata dopo un'attenta analisi della situazione internazionale e a seguito di consultazioni con le autorità competenti - fa sapere la federazione -. Le crescenti tensioni geopolitiche nell'area hanno spinto i vertici federali a mettere in discussione la sicurezza per la delegazione azzurra. La tutela e l'incolumità di atleti, staff tecnico e dirigenti rappresentano la nostra priorità assoluta. In un contesto di instabilità come quello attuale, abbiamo ritenuto doveroso anteporre la sicurezza di ogni membro della squadra a qualsiasi obiettivo agonistico". 

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