L'Italia non parteciperà agli Europei di nuoto paralimpico in programma dal 7 al 12 settembre in Turchia. Dietro la decisione, ufficializzata dal consiglio federale della FINP, la guerra in Medio Oriente. "La scelta, sofferta ma decisa all'unanimità, è maturata dopo un'attenta analisi della situazione internazionale e a seguito di consultazioni con le autorità competenti - fa sapere la federazione -. Le crescenti tensioni geopolitiche nell'area hanno spinto i vertici federali a mettere in discussione la sicurezza per la delegazione azzurra. La tutela e l'incolumità di atleti, staff tecnico e dirigenti rappresentano la nostra priorità assoluta. In un contesto di instabilità come quello attuale, abbiamo ritenuto doveroso anteporre la sicurezza di ogni membro della squadra a qualsiasi obiettivo agonistico".