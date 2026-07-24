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il novelliere

Il dramma di Sean McCann e il nuoto per ricominciare

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica

Il dramma della scomparsa della sorella Maddie quando era piccolissimo che divenne un caso investigativo mondiale. Sean si è rifugiato nel nuoto che odiava e che ora lo porterà a gareggiare ai Giochi del Commonwealth di Glasgow. Con un dolore che non racconta e la voglia di vivere una vita tutta diversa

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