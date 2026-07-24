l'analisi
Il Manchester City ha il settore giovanile migliore del Mondo?
Morgan Rogers è solo l’ultimo talento passato per l’Academy o l’EDS dei Citizens a essere poi acquistato a peso d’oro da un top club (137 milioni di euro dal Chelsea). Dall’arrivo di Begiristain e Guardiola, il settore giovanile degli Sky Blues ha infatti sfornato decine di talenti, rifornendo le squadre nei campionati più importanti
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