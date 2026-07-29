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l'intervista

Pellacani: "L'obiettivo per questi Europei è vincere cinque medaglie, una per ogni gara"

Riccardo Re

Riccardo Re

Grande protagonista ai Mondiali di Singapore di un anno fa, ora Chiara Pellacani è intenzionata a ripetersi e migliorsarsi agli Europei di Parigi: la sua intervista a Sky Sport Insider

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