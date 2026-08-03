Europei Nuoto 2026, Pellacani: "L'obiettivo è un altro oro, ci proverò"

Tre medaglie d'oro in tre giorni e la voglia di continuare a stupire. Chiara Pellacani è la grande protagonista degli Europei di nuoto di Parigi dopo i successi nel mixed team event, nel sincro misto da 3 metri con Matteo Santoro e nel trampolino da 1 metro. Altre due gare in programma: trampolino 3 metri individuale e sincro 3 metri femminile con Sarah Jodoin Di Maria. "Sto provando a scrivere la mia storia - ha detto -, l'obiettivo è un altro oro. Onorata di essere paragonata a Tania Cagnotto"

Chiara Pellacani è la protagonista assoluta di questo inizio degli Europei di nuoto di Parigi con tre ori in tre giorni. L'azzurra, già salita sul gradino più alto del podio nel mixed team event, nel sincro misto da 3 metri insieme a Matteo Santoro e nel trampolino da 1 metro, ha ancora tanta voglia di migliorarsi. Altri due appuntamenti attendono la tuffatrice romana, che sarà impegnata anche nel trampolino da 3 metri individuale e nel sincro femminile da 3 metri in coppia con Sarah Jodoin Di Maria. "L'obiettivo è un'altra medaglia d'oro - ha detto nell'intervista a Sky -, ma proverò a vivermela tranquillamente giorno per giorno. La cosa più difficile è stata mantenere le energie durante tutta la giornata. Io darò tutto, vedremo i risultati".

"Il paragone con una campionessa come Tania è un onore"

Dopo questi risultati, è inevitabile il paragone con la campionessa italiana Tania Cagnotto, sua amica ed ex compagna di squadra: "È stata una grande emozione, sono onorata di essere paragonata a una campionessa come Tania. Io sto cercando di scrivere la mia storia, poi vedremo cosa accadrà".

Dai primi tuffi all'oro europeo

Classe 2002, romana, Pellacani ha iniziato a tuffarsi a soli 6 anni al centro federale di Pietralata. Da allora il suo percorso è stato una continua crescita: i primi successi giovanili, l'ingresso in Nazionale da giovanissima e, oggi, un ruolo da leader della squadra azzurra. A Parigi è già la regina di questi Europei, ma la sua caccia alle medaglie non è ancora finita.