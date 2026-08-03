Quarta giornata dei Campionati Europei di nuoto a Parigi. Enrica Piccoli chiude al 4° posto la finale del solo libero donne del nuoto artistico, a seguire toccherà a Filippo Pelati nel maschile. Altre gare da medaglia nel pomeriggio con la squadra del nuoto artistico e il sincro trampolino maschile da 3 metri. Gli Europei di Parigi 2026 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Quarta giornata per i Campionati Europei di nuoto, "European Acquatics Championships Paris 2026", visibili su Sky e in streaming su NOW. Oltre due settimane con le 5 discipline acquatiche. Ogni giorno su Sky Sport studi, ospiti, approfondimenti e collegamenti con le piscine e tutti i campi di gara con i commenti di Cristina Chiuso, Francesca Dallapé, Luca Dotto, Arianna Bridi, Tommaso Rinaldi e Costanza Fiorentini.