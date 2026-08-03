Europei 2026, oggi nuoto artistico e tuffi: calendario e gare in DIRETTA
Quarta giornata dei Campionati Europei di nuoto a Parigi. Enrica Piccoli chiude al 4° posto la finale del solo libero donne del nuoto artistico, a seguire toccherà a Filippo Pelati nel maschile. Altre gare da medaglia nel pomeriggio con la squadra del nuoto artistico e il sincro trampolino maschile da 3 metri. Gli Europei di Parigi 2026 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Quarta giornata per i Campionati Europei di nuoto, "European Acquatics Championships Paris 2026", visibili su Sky e in streaming su NOW. Oltre due settimane con le 5 discipline acquatiche. Ogni giorno su Sky Sport studi, ospiti, approfondimenti e collegamenti con le piscine e tutti i campi di gara con i commenti di Cristina Chiuso, Francesca Dallapé, Luca Dotto, Arianna Bridi, Tommaso Rinaldi e Costanza Fiorentini.
Scatta la finale del solo libero maschile
Dopo il 4° posto di Enrica Piccoli nel femminile, tocca a Filippo Pelati nella gara maschile. L'azzurro scenderà in vasca per quinto.
Finale del solo libero donne, la classifica
La classifica della finale del solo libero donne:
- Oro alla bielorussa Khandoshka
- Argento alla tedesca Bleyer
- Bronzo alla spagnola Tio Casas
- 4° posto per l'azzurra Enrica Piccoli
Vasilina Khandoshka vince la medaglia d'oro, quarta Piccoli
La bielorussa Vasilina Khandoshka chiude in testa e vince la medaglia d'oro con il punteggio di 292.3887
Casas seconda, supera Piccoli ma non Bleyer
La spagnola Iris Tio Casas si piazza al secondo posto, superando Enrica Piccoli: 284.5550 per l'iberica.
La tedesca Klara Bleyer supera Enrica Piccoli
Klara Bleyer fa il pieno di voti e passa in testa alla classifica, scavalcando l'azzurra Piccoli. La tedesca, campionessa europea uscente, si porta a casa un eccellente 289.2463 che sa di conferma.
Enrica Piccoli in testa!
Splendida prestazione per Enrica Piccoli, che si posiziona in testa alla classifica con il punteggio di 270.0475. Gli score parziali: 138.2475 per gli elementi, impressione artistica per 131.8000 punti.
Plekhanova seconda, ora tocca a Enrica Piccoli
La russa Valeriia Plekhanova non riesce a far meglio dell'olandese Steenbeek, e si posiziona al secondo posto con 268.9412. Ora tocca all'azzurra Enrica Piccoli.
Steenbeek in testa a sorpresa
Grande prestazione dell'olandese Marloes Lisolette Steenbeek, che riesce a salire al comando della classifica con un punteggio di 269.2087, grazie a141.2337 degli elementi e al 127.9550 di impressione artistica.
La georgiana Alavidze al secondo posto
La georgiana Maria Alavidze non riesce a far meglio di Alexandri e sale in seconda posizione con un punteggio di 263.4851.
La greca Alexandri sale al primo posto
Con 267.4188 la greca Vasiliki Alexandri passa al comando, grazie al 129.8188 negli elementi e 137.6000 nell’impressione artistica. Ma dopo la prova non è molto soddisfatta del risultato...
Finale solo libero femminile, i primi risultati
La gara è iniziata con le prime esibizioni. Al momento miglior punteggio per la maltese Zea Montfort con il punteggio di 230.2974, con tutti i sei elementi offerti giudicati validi. Alle sue spalle c'è la bulgara Maria Valeva con il punteggio di 218.9025. L'azzurra Enrica Piccoli scenderà in vasca per 9^.
Dove vedere la finale del solo libero femminile
Tutti gli Europei sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. La finale del solo libero femminile di nuoto artistico è IN DIRETTA ADESSO su Sky Sport Uno Sky Sport Max, con la telecronaca di Francesca Zambon e il commento tecnico di Costanza Fiorentini.
Iniziata la finale del solo libero femminile di nuoto artistico
Buongiorno a tutti! La giornata del lunedì agli Europei di nuoto inizia con la finale del solo libero femminile di nuoto artistico. Sono 12 le ragazze a disputarsi le medaglie. L'Italia fa il tifo Enrica Piccoli, che sarà la 9^ a scendere in vasca, avendo chiuso le eliminatorie al 4° posto.
Nuoto, le gare e il programma di lunedì su Sky
- ore 9.00: Nuoto Artistico (Women's Solo Free Final) su Sky Sport Uno e Max
- ore 10.15: Nuoto Artistico (Men's Solo Free Final) su Sky Sport Uno e Max
- ore 13.00: Tuffi (Women's 10m Platform Preliminary) su Sky Sport Uno e Max
- ore 16.00: Nuoto Artistico (Team Free Final) su Sky Sport Uno e Max
- ore 19.00: Tuffi (Men's 3m Springboard Synchro Final) su Sky Sport Uno e Max
- ore 21.15: Tuffi (Women's 10m Platform Final) su Sky Sport Uno e Max