Terza giornata dei Campionati Europei di nuoto a Parigi. L'Italia riparte dalle tre medaglie conquistate finora: l'oro nel team event di tuffi, l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico e il bronzo ottenuto dallo stesso Pelati insieme a Lucrezia Ruggiero nel duo libero misto. Oggi un altro programma ricco tra tuffi e nuoto artistico: gli Europei di Parigi 2026 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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