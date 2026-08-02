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Europei 2026, oggi nuoto artistico e tuffi: calendario e gare in programma

parigi

Terza giornata dei Campionati Europei di nuoto a Parigi. L'Italia riparte dalle tre medaglie conquistate finora: l'oro nel team event di tuffi, l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico e il bronzo ottenuto dallo stesso Pelati insieme a Lucrezia Ruggiero nel duo libero misto. Oggi un altro programma ricco tra tuffi e nuoto artistico: gli Europei di Parigi 2026 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

MEDAGLIERE

Terza giornata per i Campionati Europei di nuoto, "European Acquatics Championships Paris 2026", visibili su Sky e in streaming su NOW. Oltre due settimane con le 5 discipline acquatiche. Ogni giorno su Sky Sport studi, ospiti, approfondimenti e collegamenti con le piscine e tutti i campi di gara con i commenti di Cristina Chiuso, Francesca Dallapé, Luca Dotto, Arianna Bridi, Tommaso Rinaldi e Costanza Fiorenti. Di seguito il programma del giorno.
programma europei

Nuoto, le gare e il programma di domenica su Sky Sport 

  • ore 9.00: Nuoto Artistico (Team Free Preliminary) su Sky Sport Max
  • ore 12.30: Tuffi (Women's 1m Springboard Preliminary) su Sky Sport Max
  • ore 16.00: Nuoto Artistico (Mixed Duet Tecnhical Final) su Sky Sport Uno e Max
  • ore 19.00: Tuffi (Mixed 3m Springboard) su Sky Sport Uno e Max
  • ore 20.55: Tuffi (Women's 1m Springboard Final) su Sky Sport Uno e Max
  • ore 21.20: Tuffi (Men's 1m Springboard Final) su Sky Sport Max

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