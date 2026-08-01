Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Europei di nuoto, il programma e i risultati delle gare di oggi in diretta

parigi

Seconda giornata dei Campionati Europei di nuoto a Parigi. Dopo l'oro nel team event di tuffi e l'argento di Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico, l'Italia torna in gara con un programma ricco tra vasca e trampolini. Gli Europei di Parigi 2026 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

MEDAGLIERE

Seconda giornata per i Campionati Europei di nuoto, "European Acquatics Championships Paris 2026", visibili su Sky e in streaming su NOW. La prima giornata ci ha già regalato le prime gioie con l'oro nel team event di tuffi con Pellacani, Jodoin Di Maria, Santoro e Pellegri e l'argento per Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico. Ogni giorno fino al 16 agosto su Sky Sport studi, ospiti, approfondimenti e collegamenti con le piscine e tutti i campi di gara con i commenti di Cristina Chiuso, Francesca Dallapé, Luca Dotto, Arianna Bridi, Tommaso Rinaldi e Costanza Fiorenti. Di seguito il programma del giorno.

Nuoto, le gare e il programma di sabato su Sky Sport 

  • ore 9.00: Nuoto Artistico (Women's Solo Free Preliminary) su Sky Sport Uno e Max
  • ore 12.00: Tuffi (Men's 1m Springboard Preliminary) su Sky Sport Max
  • ore 16.00: Nuoto Artistico (Mixed Duet Free Final) su Sky Sport Uno e Max
  • ore 17.30: Nuoto Artistico (Duet Free Final) su Sky Sport Uno e Max
  • ore 20.00: Tuffi (Women's 10m Platform Synchro Final) su Sky Sport Uno e Max
  • ore 21.20: Tuffi (Men's 1m Springboard Final) su Sky Sport Uno e Max
programma

Altri Sport: Altre Notizie

Europei di nuoto: il programma di sabato 1 agosto

parigi

Seconda giornata dei Campionati Europei di nuoto a Parigi. Dopo l'oro nel team event di tuffi e...

Oro Italia nei tuffi, argento per Filippo Pelati

europei

L'Italia parte subito bene agli Europei di nuoto con due medaglie. Oro nel team event di tuffi...

Fioretto, Italia sul tetto del mondo ad Hong Kong

Scherma

Nove giorni, otto medaglie, quattro titoli mondiali e la certezza di essere ancora il punto di...

Testa e Tortu portabandiera Italia a Taranto 2026

g. mediterraneo

Scelti i portabandiera dell'Italia impegnata dal 21 agosto al 3 settembre ai XX Giochi del...

America's Cup, Luna Rossa ha l'area per la base

Vela

Luna Rossa ha ricevuto oggi, giovedì 30 luglio, in consegna l'area a Bagnoli su cui potrà...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS