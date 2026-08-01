Seconda giornata dei Campionati Europei di nuoto a Parigi. Dopo l'oro nel team event di tuffi e l'argento di Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico, l'Italia torna in gara con un programma ricco tra vasca e trampolini. Gli Europei di Parigi 2026 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Seconda giornata per i Campionati Europei di nuoto, "European Acquatics Championships Paris 2026", visibili su Sky e in streaming su NOW. La prima giornata ci ha già regalato le prime gioie con l'oro nel team event di tuffi con Pellacani, Jodoin Di Maria, Santoro e Pellegri e l'argento per Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico. Ogni giorno fino al 16 agosto su Sky Sport studi, ospiti, approfondimenti e collegamenti con le piscine e tutti i campi di gara con i commenti di Cristina Chiuso, Francesca Dallapé, Luca Dotto, Arianna Bridi, Tommaso Rinaldi e Costanza Fiorenti. Di seguito il programma del giorno.

Nuoto, le gare e il programma di sabato su Sky Sport