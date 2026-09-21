200 misti, 13enne Yu Zidi sfiora record mondiale

Straordinaria prestazione della 13enne cinese, che ai Giochi Asiatici nuota in 2'06"10 e sfiora il record mondiale nei 200 misti (2'05"70 della canadese Summer McIntosh)
Ai Giochi Asiatici grandissima prestazione della 13enne cinese Zidi Yu nei 200 misti di nuoto in 2'06"10. Un tempo che ha sfiorato il record del mondo della canadese Summer McIntosh (2'05"70). Il nuovo baby fenomeno del nuoto mondiale nella giornata di domenica aveva conquistato l'oro anche nei 200 farfalla con il tempo di 2'05"08, abbassando di quasi mezzo secondo il record asiatico stabilito dalla connazionale Zhang Yufei.