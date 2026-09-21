Prove di America's Cup a Napoli. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre sono in programma le regate preliminari, in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Sono previste otto regate di flotta in tre giorni per le nove imbarcazioni coinvolte. Al termine, le due che avranno totalizzato più punti si sfideranno in una finale da un'unica regata. Di seguito, il funzionamento dell'evento e il programma del weekend

Antipasto di America's Cup a Napoli, la città che nella prossima estate ospiterà la 38^edizione della competizione sportiva più antica al mondo, prima volta assoluta in Italia. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre si disputerà la seconda Preliminary Regatta dopo quella dello scorso maggio a Cagliari. Sei team con nove imbarcazioni totali: i padroni di casa di Luna Rossa , i campioni in carica di Emirates New Zealand e i britannici di GB1 schiereranno due equipaggi, di cui uno composto da atleti appartenenti ai settori giovanile e femminile dei team. In più ci saranno anche gli svizzeri di Alinghi , i francesi di La Roche-Posay Racing Team e American Racing Challenger Team USA . Assente Team Australia nonostante risulti tra gli iscritti alla prossima America's Cup. Si gareggerà a bordo di AC40 , monotipi in grado di raggiungere una velocità superiore ai 40 nodi.

Il calendario del torneo

Le regate saranno in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. L'inizio ufficiale della competizione è fissato per giovedì 24 settembre, data riservata alle sedute di allenamento e alla presentazione dei team. Dal giorno dopo si farà sul serio. Di seguito gli orari delle otto regate e della finale, chiaramente condizionati dal meteo e dal vento:

Venerdì 25 settembre

- Ore 14.10: prima regata di flotta

- Ore 14.46: seconda regata di flotta

- Ore 15.27: terza regata di flotta

Sabato 26 settembre

- Ore 14.10: quarta regata di flotta

- Ore 14.46: quinta regata di flotta

- Ore 15.27: sesta regata di flotta

Domenica 27 settembre

- Ore 14.10: settima regata di flotta

- Ore 14.46: ottava regata di flotta

- Ore 15.27: match race final