Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Miss Italia 2026 è Sarah Rizea, campionessa di nuoto artistico

NUOTO ARTISTICO fotogallery
15 foto

Tesserata con le Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico, la 18enne piemontese - eletta con il titolo di Miss Liguria - vanta un curriculum sportivo ricchissimo: nel suo palmarès figurano un argento europeo e un bronzo mondiale. "Ora sogno le Olimpiadi", le prime parole della nuova reginetta

ALTRE FOTOGALLERY

Il medagliere degli Europei di atletica

Atletica

Finale pazzesco a Birmingham, con l'Italia che chiude prima nel medagliere degli Europei di...

28 foto

Le medaglie italiane agli Europei di atletica

Atletica

L'Europeo di Birmingham porta 22 medaglie all'Italia: 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Si confermano...

22 foto

Europei nuoto, tutte le 43 medaglie azzurre

Nuoto

L'Italia finisce gli Europei di Parigi con 43 medaglie, di gran lunga la miglior squadra della...

43 foto

Europei di nuoto, il medagliere: Italia 2^

Nuoto

L'appassionante duello tra Italia e Gran Bretagna per la conquista del medagliere degli Europei...

24 foto

Curtis e Derkach d'oro, la rassegna stampa

PRIMe PAGINe

Le prime pagine dei giornali danno ampio risalto all'impresa storica di Sara Curtis, oro e record...

14 foto

Video in evidenza

    Altri Sport: Ultime Notizie

    200 misti, 13enne Yu Zidi sfiora record mondiale

    Nuoto

    Straordinaria prestazione della 13enne cinese, che ai Giochi Asiatici nuota in 2'06"10 e sfiora...

    America's Cup, calendario delle regate preliminari

    Vela

    Prove di America's Cup a Napoli. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre sono in programma le...

    Il podio di Franco Bragagna - 19^ puntata

    vodcast

    Il vodcast settimanale di Sky Sport in cui Franco Bragagna approfondisce gli argomenti in trend,...