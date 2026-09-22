Miss Italia 2026 è Sarah Rizea, campionessa di nuoto artistico
Tesserata con le Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico, la 18enne piemontese - eletta con il titolo di Miss Liguria - vanta un curriculum sportivo ricchissimo: nel suo palmarès figurano un argento europeo e un bronzo mondiale. "Ora sogno le Olimpiadi", le prime parole della nuova reginetta
- Miss Italia 2026 è la 18enne piemontese Sarah Maria Rizea, eletta con il titolo di Miss Liguria. La sincronette è stata incoronata da Giulia Salemi e Patrizia Mirigliani, patron del Concorso giunto alla sua 80^ edizione, nel Castello di Santa Severa. Sul podio anche Michela Meli (Miss Lazio) e Sara Genova (Miss Calabria).
- Sarah è nata l'9 novembre 2007 a Moncalieri, ma nel 2019 si è trasferita con la famiglia, di origini rumene, a Vado Ligure (in provincia di Savona). E' alta 1.74.
- Dopo il diploma al Liceo linguistico, ha scelto di studiare Psicologia alla Sapienza di Roma.
- Tesserata con le Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico, vanta un curriculum sportivo ricchissimo: nel suo palmares figurano quasi 100 medaglie!
- La sua carriera è iniziata all'Aquatica Torino ed è proseguita nelle competizioni internazionali.
- Tra i successi maggiori figurano la medaglia d'argento ai Campionati Europei del 2024 a Belgrado nel duo misto tecnico con Filippo Pelati e il bronzo ai Campionati Mondiali Juniores di Lima nello stesso anno.
- Nel 2024 si è classificata al terzo posto anche nella Super Final della Coppa del Mondo a Budapest, mentre nel 2025 ha conquistato un altro bronzo in Coppa del Mondo a Somabay.
- Nel 2026, è stata convocata per i Campionati Europei di Parigi. Nella squadra azzurra è stata la prima riserva di Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero (titolari del duo femminile).
- Il debutto in nazionale nel 2021: "Ricordo l’emozione - ha raccontato dal palco della kermesse - il cuore che batteva forte e i pianti di gioia. Ho capito che ogni singolo sacrificio, ogni sveglia all'alba e ogni ora di allenamento... ne erano valsi la pena”.
- "L'agonismo – dice Sarah - mi ha formato profondamente, insegnandomi il valore della disciplina, del lavoro di squadra e del continuo superamento dei propri limiti. Portare questa mentalità a Miss Italia significa dimostrare che la vera bellezza nasce dalla forza di volontà e dalla passione".
- Entusiasta, sensibile ma al tempo stesso estremamente determinata, Sarah ama viaggiare, la moda e il mondo della comunicazione.
- Nonostante l'atteggiamento forte e la perseveranza necessari nella disciplina sportiva, definisce la famiglia il suo "porto sicuro" e rivela una personalità spontanea e sempre aperta a nuove sfide.
- Tra i suoi obiettivi futuri c'è il desiderio di completare il percorso accademico, affiancando alla crescita atletica un solido bagaglio culturale. Ma lo sguardo è già proiettato in avanti: tra qualche anno si immagina nel mondo dello spettacolo e della televisione, desiderosa di raccontare la sua storia sportiva e umana.
- Il prossimo passo? "Ora sogno le Olimpiadi", l'auspicio della nuova reginetta.
- L'incoronazione di Sarah segna un momento storico per la Liguria, riportando nella regione un titolo che mancava ormai dal 1975. Quelle che hanno collezionato il maggior numero di successi fino ad oggi sono il Lazio con 13 miss, la Lombardia e la Sicilia con 11.