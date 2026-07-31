Le medaglie italiane agli Europei di nuoto 2026

L'Italia parte forte a Parigi con due medaglie: oro nel team eventi di tuffi (con Pellacani, Jodoin Di Maria, Santoro e Pelligra) e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. Di seguito tutte le medaglie azzurre agli Europei di nuoto, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

MEDAGLIERE - HIGHLIGHTS: TUFFI - ARTISTICO