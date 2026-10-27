Due partite diverse. Comoda quella della Pro Recco , assolutamente impegnativa quella del Brescia. Perché per i campioni d’Italia la gara casalinga contro i rumeni dell’ Oradea sarà l’occasione per fare due su due in questo avvio di stagione europea (troppo ampio il divario rispetto agli avversari per non pensare ad un risultato che sia quello di una vittoria, anche abbastanza larga). Giusto avere applicazione massima ma alla Sciorba di Genova quello che aspetta i ragazzi di Sukno sarà una specie di buon allenamento.

Brescia in Serbia a caccia dell'impresa

In Serbia, tutt’altro scenario aspetta il Brescia, sconfitto con onore dalla stessa Pro Recco al debutto. Il Radnicki è squadra piena zeppa di talento e soprattutto esperienza se è vero che ha messo a disposizione dell’allenatore, Stevanovic, tutti i grandi vecchi della pallanuoto balcanica: Prlainovic, Pjetlovic, Vrlic oltre a Jaksic, i fratelli Rasovic oltre a Vapenski e Vlachopoulos che della partita sono gli ex. Ha vinto la prima agevolmente in casa dell’Oradea, in questa stagione si candida a diventare una delle migliori quattro che andranno a giocarsi le finali a Belgrado, il prossimo giugno. Il Brescia, giovane e coraggioso, ha bisogno di un’impresa.