Nuoto, mondiali in vasca corta di Pechino: i convocati dell'Italiavasca corta
Ecco i 26 Azzurri per i Mondiali in vasca corta di Pechino, in programma dall'1 al 6 dicembre: non c'è, come ampiamente previsto, Gregorio Paltrinieri. Torna invece Zazzeri, assente agli Europei di Parigi
Saranno 26 gli Azzurri impegnati al Water Cube di Pechino per i Mondiali in vasca corta dell'1-6 dicembre. Una Nazionale piuttosto ristretta, che vede il ritorno del capitano Lorenzo Zazzeri (grande escluso agli Europei di Parigi). Non c'è Gregorio Paltrinieri, che da anni non prende parte alla rassegna in vasca corta per dedicarsi alle acque libere. Prima convocazione assoluta per il classe 2008 Francesco Volpe, che si è messo in mostra agli ultimi Assoluti. Di seguito l'elenco completo.
I 26 convocati azzurri:
- Atlete (10): Alessandra Mao (Team Veneto), Sara Curtis (Esercito/CS Roero), Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene), Emma Virginia Menicucci (Esercito/CC Aniene), Noemi Cesarano (Marina Militare/Time Limit), Benedetta Pilato (CC Aniene), Simona Quadarella (CC Aniene), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91), Anita Gastaldi (Carabinieri/VO2 Nuoto Torino), Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics)
- Atleti (16): Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto), Carlos D'Ambrosio (Fiamme Gialle/Fondazione Bentegodi), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Nuoto My Sport), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia), Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene), Andrea Battista Candela (Carabinieri/Tevere Remo), Lorenzo Mora (Fiamme Rosse), Simone Stefanì (Fiamme Oro/Time Limit), Michele Lamberti (Fiamme Gialle/GAM Team), Luca De Tullio (Fiamme Oro/CC Aniene), Alessandro Ragaini (Carabinieri/Team Marche), Andrea Camozzi (Carabinieri/CC Aniene), Francesco Volpe (CC Aniene), Jacopo Barbotti (CC Aniene)