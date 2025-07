Un anno dopo l'eliminazione dai Giochi di Parigi, accompagnata da tante polemiche, il Ct del 'Settebello' si prepara ai Mondiali di Singapore, dove va a caccia della quarta medaglia mondiale in carriera. Per ottenerla, fiducia a un gruppo con alcuni volti nuovi ma sempre con la solita voglia di vincere. L'intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider