LA LOTTA COI CUSCINI È GIÀ UN EVENTO



Non finisce qui: gli appuntamenti di PFC possono diventare eventi mediatici di rilievo trascinati dalla fruizione in Pay per View, sponsor e telecronisti. Le prime gare erano state rese disponibili gratuitamente su Fite.tv, servizio di streaming per gli appassionati degli sport da combattimento. "Non ho mai visto decollare niente in questo modo: tutto il mondo vuole saperne di più", ha detto sorpreso Williams