Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il novelliere

Un piccolo gigante sul tetto del mondo: la storia di Tore Burruni

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

Dalla palestra di Alghero al titolo mondiale dei pesi mosca conquistato a Roma contro Pone Kingpetch, passando per la corona europea e una vita da vigile urbano. La storia di Tore Burruni, uno dei grandi pugili italiani

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ