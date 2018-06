Arriva finalmente la prima medaglia d'oro agli Europei di scherma di Novi Sad per l' Italia, che iniziava un po' a patire l'assenza del metallo più pregiato. Il merito ė del Dream Team del fioretto femminile, che ha sconfitto in una finale tiratissima la Russia 41-40. Le azzurre (Chiara Cini, Arianna Errigo, Camilla Mancini, Alice Volpi) sono campionesse del Mondo in carica e difendevano il titolo continentale contro le eterne rivali russe.

Grande grinta di Camilla Mancini, che nella quarta manche ha inflitto alla campionessa olimpica Deriglazova un parziale di 8-2 portando le azzurre per la prima volta avanti nel punteggio, 18-17. Vantaggio vanificato da Arianna Errigo che, in serata decisamente no, ha patito un pesante 1-8 dalla Ivanova. Nell'ultimo assalto, con le russe avanti di 4 stoccate (37-33) ė andata in scena la grande rimonta di Alice Volpi. L'allieva di Giovanna Trillini ha sfoderato una grinta incredibile, ha raggiunto la Ivanova sul 40-40 e con una maturitá da veterana ha sferrato la stoccata vincente a 3 secondi dalla fine. Una grande conferma per la scuola del fioretto femminile e per il gruppo del Ct Andrea Cipressa, ottimo auspicio per gli imminenti Mondiali in programma in Cina a fine luglio.

Nel pomeriggio l'Italia della spada maschile (Enrico Garozzo, Marco Fichera, Andrea Santarelli, Gabriele Cimini) aveva conquistato la medaglia di bronzo battendo 45-29 la Svizzera nella finale per il terzo posto. Giovedì la conclusione degli Europei con le gare a squadre della spada femminile e della sciabola maschile.