L'Italia della spada femminile (Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alice Clerici) conquista la medaglia di bronzo. Nella finale per il terzo/quarto posto le azzurre hanno sconfitto l'Ucraina 45-36 con Rossella Fiamingo in giornata super positiva e grande trascinatrice la più giovane della spedizione azzurra Federica Isola, campionessa del mondo ed europea Under 20. In precedenza in semifinale le spadiste del CT Sandro Cuomo erano state fermate nella corsa all'oro e all'argento dalla Cina (44-31). Nel cammino verso il bronzo l'Italia aveva realizzato il gran colpo della giornata eliminando, nei quarti, le campionesse del mondo in carica degli Stati Uniti (25-22).

Sciabola maschile: facce da bronzo

L'Italia di sciabola maschile conquista la medaglia di bronzo grazie al successo 45-38 sulla Germania. Il quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, bronzo nella gara individuale, Gigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano, al suo ultimo Mondiale dopo una carriera leggendaria nella scherma, era stato sconfitto in semifinale dai padroni di casa dell'Ungheria col punteggio di 45-38. Una semifinale all'insegna delle polemiche, l'assalto è stato condizionato dalle discutibili chiamate arbitrali che hanno penalizzato gli Azzurri: ben nove stoccate sono state girate a favore degli avversari. A contendere il terzo posto agli azzurri sarà la Germania.