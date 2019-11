Bebe Vio fa l'en plein, vince la 5^ Coppa del Mondo di scherma paralimpica di fila

Un 2019 d’oro per Bebe Vio. La campionessa paralimpica ha vinto anche la tappa olandese di Coppa del Mondo (cinque su cinque nel 2019), che le è valsa il quinto trofeo consecutivo dal 2015. Senza dimenticare l’oro ai Mondiali in Corea del Sud. Per la 22enne nata a Venezia una vittoria senza discussioni: 15-4 in finale alla cinese Zhou Jingjing. Stesso risultato in semifinale contro la russa Irina Mishurova e ai quarti di finale contro l'altra cinese Kang Su.

Torna sul podio Andrea Mogos

Ottimo risultati anche per Andrea Mogos: l’azzurra torna sul podio del fioretto femminile categoria A grazie a una gara che si è fermata soltanto in semifinale contro l’ucraina Nataliia Morkvych.

Novità Paolucci

Terzo posto nella gara di sciabola maschile categoria B per Gianmarco Paolucci. Dopo le vittorie sul sudcoreano Chunhuee Park per 15-11 e sul francese Laurent Vadon per 15-12, il ragazzo di Frascati è stato fermato in semifinale dall'ungherese Istvan Trajanyi (15-14).