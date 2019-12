Coppa del mondo di scherma: Alice Volpi trionfa nel fioretto femminile su Martina Batini

Doppietta azzurra nella prova di Coppa del Mondo alle porte di Parigi. Quarta vittoria in Coppa del Mondo per Alice Volpi (testa di serie numero 2 del World Ranking): sconfitta in finale Martina Batini. Una giornata importante per l'Italia: Alessio Foconi ha trionfato nella tappa di Tokyo del fioretto maschile. Terzo Daniele Garozzo

Alle porte di Parigi il fioretto femminile è protagonista di una magistrale doppietta. Alice Volpi trionfa in una finale tutta azzurra contro Martina Batini. La campionessa del Mondo del 2018 ha ragione della compagna di squadra per 15-10. È la quarta vittoria in Coppa del Mondo per Alice Volpi, allieva di Giovanna Trillini e testa di serie numero 2 del World Ranking.

In semifinale la Volpi aveva superato 15-13 la statunitense Lee Kiefer mentre la Batini aveva messo a segno il gran colpo piazzando la stoccata vincente del 15-14 per superare in rimonta la campionessa olimpica in carica Inna Deriglazova (Rus). Le due azzurre hanno infatti superato le rispettive avversarie di semifinale. Martina Batini ha piazzato la stoccata del 15-14, in rimonta, sull'olimpionica russa Inna Deriglazova, mentre Alice Volpi ha superato 15-13 la statunitense Lee Kiefer.

Si ferma ai piedi del podio invece Arianna Errigo. La plurititolata azzurra esce sconfitta con il punteggio di 15-11 dalla statunitense Lee Kiefer. Stop invece nel turno delle 16 per Elisa Di Francisca. L'olimpionica jesina è stata sconfitta col punteggio di 15-11 dalla russa Adelina Zagidullina.