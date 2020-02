Scherma, il Grand Prix di fioretto a Torino è su Sky Sport: programma e orari

A Torino va in scena il meglio del fioretto mondiale, il Grand Prix FIE "Trofeo Inalpi". Sulle pedane del PalaAlpitour donne e uomini vanno a caccia di punti pesanti per il ranking mondiale. In casa Italia la lotta interna degli azzurri per conquistarsi il posto per Tokyo 2020. Tregua olimpica per Elisa Di Francisca e Arianna Errigo dopo le accuse delle ultime settimane. Diretta su SkySport Arena domenica 9 febbraio dalle ore 18

I giochi sembrano fatti, sembrano. E' vero che l'Italia del fioretto è già qualificata per le Olimpiadi di Tokyo ma adesso l'attenzione si sposta tutta sulla concorrenza interna, c'è da stabilire la graduatoria degli azzurri. Ai Giochi in Giappone vanno i migliori tre più un quarto come riserva, utilizzabile per la gara a squadre. Il week end di assalti sulle pedane di Torino avrà un peso enorme, i Grand Prix hanno il punteggio maggiorato (1,5 di coefficiente in più) rispetto alle tappe di Coppa del Mondo che assegnano 32 punti per la vittoria. Il successo in un Grand Prix vale invece 48 punti. Dettaglio fondamentale: alle Olimpiadi la graduatoria mondiale determina il tabellone, come nel tennis con le teste di serie per intenderci. Il fioretto azzurro femminile ha in Elisa Di Francisca e Arianna Errigo le due primedonne, non sono amiche e non è una novità ma dopo il botta-risposta pepato delle ultime settimane hanno optato per una tregua, per il bene del gruppo e per imperativo del C.t. dell'Italia Andrea Cipressa che sa farsi rispettare. Tra le migliori in gara anche Alice Volpi (numero 2 del Ranking Mondiale) che a Torino ha vinto 2 volte, l'ultima l'anno scorso battendo in finale proprio la Di Francisca (attuale numero 3 del Mondo). Per la quarta azzurra da portare a Tokyo si contendono il posto Francesca Palumbo (14) e Martina Batini, con possibile sorpresa della 25enne Camilla Mancini reduce dal secondo posto di Katowice. Il fioretto maschile ha una coppia d'assi che tutto il pianeta scherma ci invidia, Daniele Garozzo è oro olimpico in carica e Alessio Foconi ha dominato nelle ultime due stagioni. Nel gruppo degli uomini, sempre agli ordini di Cipressa, regna l'armonia, c'è la presenza di Giorgio Avola che è sinonimo di sicurezza e c'è la roccia Andrea Cassarà, veterano esempio di longevità. Anche qui ci sono i giovani che spingono, su tutti il 20enne di Ancona Tommaso Marini.

Il programa su Sky Sport Arena

Venerdì le qualificazioni del fioretto femminile, sabato le qualificazioni di quello maschie. Domenica in programma le semifinali e le finali, in diretta su SkySport Arena dalle ore 18. Dalle 23 pedane del PalaAlpitour di Torino passa il percorso di gara che vedremo alle Olimpiadi.