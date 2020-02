Scherma, Trofeo Inalpi fioretto: 25 italiani qualificati per il tabellone principale

Tutti i qualificati per il main draw del Trofeo Inalpi di fioretto in corso a Torino. Nel tabellone principale erano già presenti Foconi, Garozzo e Cassarà tra gli uomini; Volpi, Di Francisca ed Errigo tra le donne. Semifinali e finali in diretta domenica dalle 18.00 su Sky Sport Arena

Sono 25, rispettivamente 14 fiorettiste e 11 fiorettisti, gli azzurri approdati al tabellone principale dell'unica tappa europea di Grand Prix di fioretto, in corso di svolgimento al Pala Alpitour di Torino, che affronteranno le fasi finali del Trofeo Inalpi, per guadagnare punti importantissimi in chiave di qualificazione olimpica verso Tokyo 2020.

Fioretto maschile



La seconda giornata di gara per il Grand Prix Fie Trofeo Inalpi di fioretto

in corso al Pala Alpitpur di Torino, dedicata alle qualifiche maschili.

Erano 210 i fiorettisti in pedana nelle fasi di qualificazione della prova maschile, che vedeva esentati, poiché già qualificati di diritto in base alla classifica del ranking FIE, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Andrea Cassarà, rispettivamente n°1, 3 e 6 al mondo.

I 16 FIORETTISTI ESENTATI

1 Alessio FOCONI (ITA)

2 Enzo LEFORT (FRA)

3 Daniele GAROZZO (ITA)

4 Race IMBODEN (USA)

5 Nick ITKIN (USA)

6 Andrea CASSARÀ (ITA)

7 Ka Long CHEUNG (HKG)

8 Gerek MEINHARDT (USA)

9 Alexander MASSIALAS (USA)

10 Alexey CHEREMISINOV (RUS)

11 Erwann LE PECHOUX (FRA)

12 Kwanghyun LEE (KOR)

13 Julien MERTINE (FRA)

14 Marcus MEPSTEAD (GBR)

15 Timur SAFIN (RUS)

16 Chun Yin Ryan CHOI (HKG)

Erano 18 gli italiani in corsa nelle qualificazioni. Guillaume Bianchi, Davide Filippi e



Lorenzo Nista hanno superato brillantemente la fase a gironi, guadagnando direttamente il main draw. A questi si sono aggiunti Giorgio Avola (vittorioso nel turno decisivo contro Tommaso Marini, superato per 15:13 solo al termine di un assalto molto equilibrato), Alessio Di Tommaso, Francesco Ingargiola, Damiano Rosatelli ed Edoardo Luperi.

Fioretto femminile



Al termine della prima giornata dedicata alle qualifiche femminili, dieci Italiane hanno raggiunto il tabellone principale da 64, a cui erano già ammesse di diritto Alice Volpi, Elisa Di Francisca, Arianna Errigo e Francesca Palumbo, rispettivamente n. 2, 3, 4 e 14 del ranking mondiale.

LE 16 FIORETTISTE ESENTATE

1 Inna DERIGLAZOVA (RUS)

2 Alice VOLPI (ITA)

3 Elisa DI FRANCISCA (ITA)

4 Arianna ERRIGO (ITA)

5 Lee KIEFER (USA)

6 Ysaora THIBUS (FRA)

7 Hee Sook JEON (KOR)

8 Anastasiia IVANOVA (RUS)

9 Leonie EBERT (GER)

10 Yuka UENO (JPN)

11 Larisa KOROBEYNIKOVA (RUS)

12 Sera AZUMA (JPN)

13 Adelina ZAGIDULLINA (RUS)

14 Francesca PALUMBO (ITA)

15 Nicole ROSS (USA)

16 Pauline RANVIER (FRA)

Tra le 161 fiorettiste in gara, erano 21 le azzurre in pedana. Tra queste hanno ottenuto la qualificazione Martina Batini, Martina Favaretto ed Erica Cipressa, Camilla Mancini, Martina Sinigalia, Valentina De Costanzo, Beatrice Monaco, Claudia Borella, Olga Rachele Calissi ed Elisabetta Bianchin; Carlotta Ferrari, Eleonora Berno, Vittoria Ciampalini, Eleonora Candeago, Lucia Tortelotti, Serena Rossini. Elisa Vardaro, Marta Cammilletti, Elena Tangherlini, Marta Ricci e Vittoria Candiani non hanno superato le eliminatorie.

Il Trofeo Inalpi in diretta su Sky

Sky seguirà la giornata finale di questa importantissima gara con aggiornamenti continui ed interviste su Sky Sport 24 fino alle 17.45, mentre semifinali e finali saranno trasmesse in diretta su SkySport Arena (ch. 204) a partire dalle 18.



Di seguito gli accoppiamenti per il primo turno degli Italiani nel tabellone principale.

Fioretto femminile, inizio gara ore 9.00:

Borella (ITA) - Ueno (Jpn) ore 9.40

Batini (ITA) - De Costanzo (ITA) ore 9.20

Calissi (ITA) - Korobeynikova (Rus) ore 9.20

Bianchin (ITA) - Zagidullina (Rus) ore 9.40

Errigo (ITA) - Azuma (Jpn) ore 10.00

Di Francisca (ITA) - Chae Song Oh (Kor) ore 9.00

Palumbo (ITA) - Inostroza (Chi) ore 9.20

Cipressa (ITA) - Pustilnik (Isr) ore 10.00

Sinigalia (ITA) - Favaretto (ITA) ore 9.00

Mancini (ITA) - Dubrovich (Usa) ore 9.40

Monaco (ITA) - Goldie (Can) ore 10.00

Volpi ITA) - Blow (Usa) ore 10.00

Fioretto maschile, inizio gara ore 10.30:

Foconi (ITA) - Janda (Pol) ore 10.30

Bianchi (ITA) - Siess (Pol) ore 11.30

Rosatelli (ITA) - Cheung (Hkg) ore 11.30

Cassarà (ITA) - Van Haaster (Can) ore 10.30

Avola (ITA) - Dosa (Hun) ore 10.50

Ingargiola (ITA) - Mepstead (Gbr) ore 11.10

Luperi (ITA) - Nista (ITA) ore 11.10

Filippi (ITA) - Roger (Fra) ore 11.30

Garozzo (ITA) - Shikine (Jpn) ore 11.30

Di Tommaso (ITA) - Toldo (Bra) ore 10.50