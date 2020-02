Fioretto, Grand Prix Torino: Alice Volpi terza

Terzo posto per la vincitrice dello scorso anno a Torino. Weekend sottotono per i colori azzurri: quinta posizione per Foconi, Di Francisca ed Errigo. Intanto a Barcellona la squadra di spada femminile conquista il pass olimpico

Alice Volpi ha conquistato la medaglia di bronzo al Grand Prix FIE di fioretto al PalaAlpitour di Torino. La 28enne di Siena, tesserata Fiamme Oro, è l'unica azzurra a salire sul podio in una giornata decisamente grigia per il fioretto di casa nostra.

La Volpi, allenata da Giovanna Trillini, era la campionessa in carica, a Torino aveva raccolto due successi (2015 e 2019) ma questa volta si deve accontentare del bronzo. In semifinale l'attuale numero 2 del ranking mondiale subisce una pesante rimonta: in vantaggio 6-1 Alice non riesce ad arrestare il recupero di Lee Kiefer (Usa) che vince 14-15. Il successo del Grand Prix va alla francesce Ysaora Thibus, allenata dal maestro Stefano Cerioni, in finale ha battuto 15-14 la Kiefer. Derby americano nella prova maschile con la vittoria di Gerek Meinhardt (marito della finalista Kiefer) 15-8 su Alexander Massialas. Nel weekend sottono per i colori italiani chiudono al quinto posto Alessio Foconi, Elisa Di Francisca e Arianna Errigo, tutti e tre eliminati ai quarti di finale.

A Barcellona spada femminile conquista pass olimpico

La notizia davvero buona arriva da Barcellona dove le azzurre della spada conquistano aritmeticamente il pass olimpico per Tokyo. Mara Navarria, Federica Isola, Alberta Santuccio e Alice Clerici chiudono al nono posto la tappa di Coppa del Mondo. Il risultato è sufficiente alle azzurre del CT Sandro Cuomo per volare in Giappone il prossimo luglio. È la terza squadra della scherma che conquista il pass a cinque cerchi, si aggiunge alle due nazionali del fioretto (maschile e femminile).