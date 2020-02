Scherma, Coppa del Mondo fioretto: Elisa Di Francesca vince a Kazan, terza Alice Volpi

Nel fioretto maschile due italiani sul podio a Il Cairo

Ci sono due italiani sul podio finale a Il Cairo dove si è conclusa la gara individuale della prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile. Sul gradino più alto sale, per la prima volta in carriera, lo spagnolo Carlos Llavador che, dopo aver sconfitto in semifinale, per 15-3 l'argento olimpico di Rio2016, lo statunitense Alexander Massialas, supera in finale per 15-6 l'esperto azzurro Andrea Cassarà. Il 36enne bresciano sfiora il 29esimo successo in Coppa del Mondo della sua carriera, arrestando solo in finale la sua corsa che lo aveva visto, in semifinale, vincere il derby contro Alessio Foconi col punteggio d 15-11. I due si ritrovano così sul podio, dopo essersi ritrovati dinanzi in semifinale, grazie ai rispettivi successi per 15-8 contro il portacolori di Hong Kong, Chun Yin Ryan Choi, e per 15-10 ai danni del sudcoreano Lee Kwanghyun.