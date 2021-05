Mondiale scherma, Milano si candida per il 2023

Primi passi per la candidatura di Milano in vista del mondiale di scherma del 2023. E' stato creato il Comitato Promotore dell'evento per provare a portare tra due anni la rassegna iridata nel capoluogo lombardo Condividi:

Milano vuole tornare a rivivere e pulsare in ogni settore, ma soprattutto, Milano vuole lo sport, quanto più possibile e a grandi livelli. Forse anche per questo motivo il capoluogo lombardo ha compiuto in questi giorni i primi passi per poter ospitare l'edizione 2023 dei campionati mondiali di scherma, uno degli sport che in assoluto restituisce al mondo l’immagine più vincente dell’Italia. A dare l’annuncio di questa proposta è stato lo spadista Marco Fichera, vice-campione olimpico a squadre a Rio nel 2016, che insieme al presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi, al presidente onorario Giorgio Scarso e al presidente del comitato regionale lombardo Maurizio Novellini, ha dato ufficialmente il via ai lavori. Fichera (tra i probabili convocati ai prossimi Giochi di Tokyo) presiederà il Comitato Promotore appena costituito e nella duplice veste di atleta e organizzatore ha annunciato con grande entusiasmo la notizia sui suoi canali social

Oltre che dallo spadista azzurro, il Comitato Promotore sarà formato da Giuseppe Zalum, Giovanna Pesci, Carmelo Tribunale e Franco Ascani, ed è già impegnato nell'individuazione degli elementi indispensabili per redigere un adeguato e completo progetto di organizzazione dell'edizione 2023, particolarmente importante per la scherma mondiale, in quanto determinante in chiave di qualificazione per le successive Olimpiadi parigine del 2024. Proprio Parigi, nel 2010 fu sede di un'edizione iridata che vide impegnata in prima persona nell'organizzazione dell'evento un'altra azzurra di spada, la milanese con passaporto brasiliano Nathalie Moellhausen, attuale campionessa del mondo in carica, in quell'occasione partecipante nella duplice veste: atleta, vincitrice della medaglia di bronzo individuale e coreografa della cerimonia d'apertura al Grand Palais, magnifico monumento storico di Parigi, generalmente consacrato a sede di eventi culturali e artistici di indiscusso valore, che con molta probabilità ospiterà di nuovo la scherma ai Giochi Olimpici del 2024.