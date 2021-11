FIE, Usmanov rieletto presidente per la 4^ volta

La Federazione Internzionale sceglie la continuità confermando per la quarta volta presidente Alisher Usmanov

Il Congresso elettivo della FIE (Federazione Internazionale di Scherma) che si è tenuto a Losanna nello scorso week end ha rieletto presidente Alisher Usmanov.

Usmanov, 68 anni, già presidente della Federazione Russa e poi di quella Europea, è stato eletto per la prima volta nel 2008 e poi confermato in tutte le successive elezioni (2012 e 2016). Questa conferma è avvenuta per acclamazione. Il Congresso elettivo si sarebbe dovuto tenere nel 2020, ma era stato rimandato a causa della pandemia da Covid-19.

Usmanov: "Scherma sport globale"

"Sono onorato di essere stato eletto presidente, in rappresentanza di tutta la famiglia della scherma – queste le prime dichiarazioni del Presidente rieletto -. La scherma è più forte che mai come sport globale. Il nostro programma prevede di sviluppare ancor di più la crescita mondiale della scherma e la sua popolarità come uno degli sport olimpici originari".

Cio: "Usmanov fondamentale per crescita mondiale scherma"

Usmanov ha poi ricordato il grande successo di Tokyo 2020, dove la scherma ha tenuto per la prima volta tutti i suoi 12 eventi, confermando la sua importanza

nel movimento olimpico internazionale. Un ruolo confermato anche dalle parole del Presidente del CIO Bach: "Congratulazioni per questa rielezione. Usmanov è stato fondamentale nella crescita mondiale della scherma e sono certo che sotto la sua leadership questo sport saprà continuare il suo continuo sviluppo". Il Congresso elettivo ha eletto anche i membri del Comitato Esecutivo della FIE e quelli delle varie commissioni.