Italia d'oro nel fioretto a squadre femminile

Altre due medaglie azzurre ai Mondiali di scherma. Arianna Errigo, Alice Volpi, Francesca Palumbo e Martina Favaretto hanno vinto l'oro (il primo per l'Italia) battendo gli Usa per 45 a 27. La spada maschile invece è d'argento dopo il ko in finale contro la Francia (42-45)

Primo oro per l'Italia ai Mondiali di scherma de Il Cairo. Il fioretto femminile italiano (che non saliva sul gradino più alto del podio dal 2017) torna sul tetto del mondo. Dopo cinque anni Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo si sono laureate campionesse al termine di una giornata che le ha viste dominare ogni assalto. In finale il quartetto del ct Stefano Cerioni ha superato 45-27 gli Stati Uniti, così come già fatto nella finale per il bronzo di Tokyo 2020. Le fiorettiste azzurre ieri hanno conquistato il pass per i quarti grazie alla vittoria per 45-19 sull'Austria. Oggi hanno subito guadagnato il passaggio in semifinale battendo la Polonia 45-26 e poi hanno avuto la meglio sul Giappone 45-37 grazie a una Arianna Errigo strepitosa.