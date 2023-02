Fioretto, Trofeo Inalpi a Torino: le finali su Sky

Torino torna capitale mondiale del fioretto. Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, dal 10 al 12 febbraio il Pala Alpitour di Torino torna a ospitare il GRAND PRIX FIE di fioretto maschile e femminile TROFEO INALPI, unica tappa italiana ed europea e primo appuntamento del calendario internazionale GRAND PRIX FIE 2023 che oltre Torino include Busan (Korea) e Shanghai (Cina). Per la tredicesima volta dal 2009 la città torna a ospitare l’eccellenza internazionale del fioretto e rappresenterà l’unica occasione, in Europa, per assistere dal vivo allo spettacolo offerto dai suoi protagonisti sulle pedane del Pala Alpitour: sono previsti oltre 350 atleti provenienti da tutto il mondo. In qualità di Grand Prix, rispetto alle altre gare di Coppa del Mondo, la prova del Pala Alpitour vale punteggio doppio e, a un anno dalle prove di qualificazione olimpica, la gara torinese rappresenta un trampolino di lancio in direzione di Parigi 2024 e un importante avvicinamento ai campionati mondiali di Milano in programma il prossimo luglio.