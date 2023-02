Italia al Sei Nazioni, numeri e curiosità

Azzurri nel Sei Nazioni dal 2000. In vista dell’edizione numero 24, un ‘ripasso’ della storia dell’Italia al torneo che prenderà il via il 4 febbraio, ovviamente tutto live su Sky Sport TUTTO IL SEI NAZIONI SU SKY. LA GUIDA TV ascolta articolo Condividi

Due giorni, tre per l'Italia, al via del Sei Nazioni 2023. Un mese in compagnia dell’appuntamento più prestigioso della palla ovale, riservato alle Nazionali europee. Tutto da vivere in diretta su Sky e in streaming su NOW. Primo match per gli Azzurri domenica 5 febbraio contro i campioni in carica della Francia. Diretta alle ore 16 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Per arrivare preparati all'evento, ecco numeri e curiosità legati alle partecipazioni dell'Italia al Sei Nazioni.

L'ingresso nel 2000: 13 vittorie, un pareggio, 101 sconfitte Nel 2000 l’Italia entra nel Torneo del Sei Nazioni. In queste 23 edizioni ha ottenuto 13 vittorie, 1 pareggio (nel 2006 contro il Galles) e 101 sconfitte. Delle 13 vittorie, 7 sono arrivate contro la Scozia (la squadra Tier 1 più battuta dagli Azzurri sia in assoluto sia nel Six Nations). Proprio nella gara d’esordio assoluto nel Torneo, il 5 febbraio del 2000, gli scozzesi, campioni in carica dell’ultima edizione del Cinque Nazioni, caddero al Flaminio per 34-20 sotto i colpi di Diego Dominguez che mise a segno 29 punti.

Diego Dominguez - ©Getty

Trofeo Garibaldi per due volte all'Italia Gli Azzurri hanno anche in bacheca due Trofei Garibaldi, conquistati battendo la Francia nel 2011 al Flaminio e nel 2013 all’Olimpico. Nel 2011, Andrea Masi fu insignito del premio come miglior giocatore del Sei Nazioni, unico italiano a ottenere questo riconoscimento. Il trequarti azzurro fu decisivo proprio nella sfida con i transalpini, segnando la meta che diede il via a una storica rimonta.

150 mete realizzate leggi anche Italrugby, i convocati per Francia e Inghilterra Nelle 23 edizioni finora disputate, in 115 match giocati, gli Azzurri hanno realizzato un totale di 150 mete e hanno battuto, almeno una volta, tutte le avversarie eccetto l’Inghilterra. Per quanto riguarda i record assoluti individuali sono due gli Azzurri protagonisti: Sergio Parisse e Diego Dominguez. Il numero 8 azzurro è infatti il giocatore più presente della storia del Sei Nazioni, con 69 partite giocate, e guida la classifica davanti a Brian O’Driscoll con 65 e Alun Wyn Jones che ne ha 64 così come l’irlandese Rory Best. La vittoria più larga nel 2007: battuta la Scozia 37 a 17 Dominguez, invece, è il giocatore con più drop segnati in una sola partita (3, come Neil Jenkins nel 2001) e nell’arco di un intero Torneo (5, come lo stesso Jenkins, Wilkinson nel 2003 e Dan Parks nel 2010). La vittoria più larga dell’Italia al Sei Nazioni è avvenuta, curiosamente, in trasferta. Al Murrayfield di Edimburgo, nel 2007, gli Azzurri vinsero 37-17 segnando ben 3 mete nei primi 7 minuti di gioco. La prima ad opera di Mauro Bergamasco, dopo solo 16 secondi di gioco (una delle più veloci della storia del Torneo), seguita da quelle di Scannavacca e Robertson entrambe su intercetto. Sempre quell’anno, l’Italia ottenne il miglior piazzamento di sempre conquistando il 4° posto, (ripetuto poi nel 2013) e, soprattutto, ottenne – l’unica volta nella sua storia al Torneo – due vittorie consecutive. Al successo di Edimburgo, infatti, la settimana successiva seguì la vittoria casalinga con il Galles sconfitto a Roma per 23-20.

Mauro Bergamasco

Otto capitani Sono 8 i capitani ufficiali scelti in queste 23 edizioni del Torneo. Oltre a Michele Lamaro, hanno infatti indossato la fascia: Troncon, Moscardi, De Rossi, Bortolami, Parisse, Ghiraldini e Bigi.

Michele Lamaro

Sette mete per Mirco Bergamasco e Parisse Sul fronte metaman, i più prolifici sono Mirco Bergamasco e Sergio Parisse con 7 marcature. A una sola lunghezza, Giovanbattista Venditti e Tommaso Allan (che avrà l’occasione di migliorare il proprio record facendo parte del gruppo azzurro nell’edizione 2023). Matteo Minozzi è a quota 5 mete insieme a Mauro Bergamasco e Martin Castrogiovanni. Quest’ultimo, dopo Parisse (che come detto vanta un record assoluto di 69 caps), è il secondo giocatore dell’Italia con più presenze al Sei Nazioni, ben 60. Dietro di lui, Alessandro Zanni (54), Leonardo Ghiraldini (53) e Marco Bortolami (50).