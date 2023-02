Fioretto, al via a Torino il Trofeo Inalpi

La scherma protagonista a Torino con il Grand Prix FIE di fioretto maschile e femminile, unica tappa italiana ed europea e primo appuntamento del calendario internazionale. Domenica 12 febbraio le fasi finali live su Sky Sport Uno e in streaming su NOW a partire dalle ore 18.15 Condividi

La grande scherma mondiale torna a Torino e su Sky: al Pala Alpitour fino al 12 febbraio va in scena il GRAND PRIX FIE di fioretto maschile e femminile TROFEO INALPI, unica tappa italiana ed europea e primo appuntamento del calendario internazionale GRAND PRIX FIE 2023 che oltre Torino include Busan (Korea) e Shanghai (Cina). Per la tredicesima volta dal 2009 Torino torna a ospitare l’eccellenza internazionale del fioretto e rappresenterà l’unica occasione, in Europa, per assistere dal vivo allo spettacolo offerto dai suoi protagonisti sulle pedane del Pala Alpitour: sono previsti oltre 350 atleti provenienti da tutto il mondo. In qualità di Grand Prix, rispetto alle altre gare di Coppa del Mondo la prova del Pala Alpitour vale punteggio doppio e a un anno dalle prove di qualificazione olimpica, la gara torinese rappresenta un trampolino di lancio in direzione di Parigi 2024 e un importante avvicinamento ai campionati mondiali di Milano in programma il prossimo luglio.

Le scelte del Ct Cerioni FIORETTO FEMMINILE: Giulia Amore, Martina Batini, Elisabetta Bianchin, Olga Rachele Calissi, Matilde Calvanese, Erica Cipressa, Anna Cristino, Martina Favaretto, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Matilde Molinari, Beatrice Monaco, Francesca Palumbo, Benedetta Pantanetti, Serena Rossini, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini, Lucia Tortelotti, Alice Volpi. Esentate dalle qualificazioni di venerdì 10: Volpi, Palumbo, Cipressa, Favaretto FIORETTO MASCHILE: Raian Adoul, Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Alessio Foconi, Giuseppe Franzoni, Daniele Garozzo, Francesco Pio Iandolo, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini, Lorenzo Nista, Francesco Pistorio, Damiano Rosatelli, Pietro Velluti. Esentati dalle qualificazioni di sabato 11, in attesa della chiusura delle iscrizioni: Marini, Foconi, Garozzo.

La formula di gara Da Paese ospitante, l’Italia ha diritto a iscrivere un massimo di 20 atleti per ciascuna prova del Grand Prix di fioretto (femminile e maschile). La formula di gara prevede, come per ciascuna gara di Coppa del Mondo, una prima giornata di qualificazione dedicata alle eliminatorie femminili da cui sono esentate le top 16 fiorettiste partecipanti e una analogamente dedicata ai fiorettisti. Domenica tabellone di eliminazione diretta da 64, con le fasi finali per l’assegnazione delle medaglie. In diretta su Sky Sport Uno a partire dalle 18.15.

Daniele Garozzo e Alice Volpi

Le azzurre in pedana: Volpi, Palumbo e Favaretto A Torino saliranno in pedana le fiorettiste e i fiorettisti che nelle prove a squadre si sono laureati campioni del mondo al Cairo 2022, recenti trionfatori anche nell’ultima prova a squadre di coppa del mondo. Grande assente la veterana, Arianna Errigo in dolce attesa, tra le donne occhi puntati su Alice Volpi e Francesca Palumbo, rispettivamente oro e bronzo sia a Belgrado che a Parigi nelle ultime tappe di Coppa del Mondo a punteggio normale, ma anche Martina Favaretto. Il ranking mondiale FIE femminile è attualmente guidato dalla statunitense Lee Kiefer, che ha già confermato la sua partecipazione, seguita al secondo posto da Alice Volpi e al terzo dalla francese Ysaora Thibus, vincitrice dell’ultima edizione del Trofeo Inalpi nel 2020. Segue al settimo posto in classifica l’altra azzurra Francesca Palumbo. Fioretto uomini, tanti azzurri per le medaglie Per gli uomini riflettori sul ventiduenne Tommaso Marini, oro a Tokyo nella prima prova stagionale, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi, argento rispettivamente a Bonn e Parigi, oltre a Daniele Garozzo e Giorgio Avola. Nel ranking mondiale FIE maschile, le prime due posizioni sono rispettivamente di Tommaso Marini e Alessio Foconi, al terzo posto si posiziona l’egiziano Alaaeldin Abouelkassem, al sesto Daniele Garozzo. Fra i top ten, oltre agli azzurri, ci saranno gli statunitensi Nick Itkin, n. 8 FIE, e Alexander Massialas, n. 7 FIE, vincitore a Torino nel 2017.