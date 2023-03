Trofeo Luxardo, sciabola azzurra fa tappa a Padova

Coppa del Mondo di scherma all’insegna della sciabola in questo primo fine settimana di marzo. Da giovedì 2 e fino a sabato 4 marzo a Padova si terrà il Trofeo Luxardo, la 'classicissima' riservata agli sciabolatori. Venerdì 3 marzo fasi finali in live streaming a partire dalle 16.30 sul canale YouTube di Sky Sport LA STOCCATA DI ADOSINI, CAMPIONESSA DI FAIR PLAY Condividi

La “Kioene Arena” di Padova ospiterà il 64^ Trofeo Luxardo, l’attesissima prova di Coppa del Mondo di sciabola maschile, sia individuale che a squadre, unica tappa italiana per questa specialità. Tra i 202 iscritti, provenienti da 42 paesi, il più anziano sarà il coreano Kim Junghwan, già campione del mondo e numero 10 del ranking mondiale, che compirà 40 anni a settembre, mentre il più giovane sarà il turco Yaman Furkan, appena quindicenne. Non mancherà Aron Szilagyi, il fuoriclasse ungherese, vincitore di 3 Olimpiadi consecutive, 2012-2016-2020 (individuale e a squadre), che nel 2022 si è aggiudicato il VII Luxardo, Trofeo che finora solamente sette sciabolatori sono riusciti a conquistare, dopo averlo vinto per tre volte, come prescrive il regolamento.

Ventidue gli Azzurri Gli Azzurri selezionati dal Ct Nicola Zanotti saranno 22. Tre di loro, Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo (rispettivamente numero 3, 4 e 15 della classifica mondiale), saranno esentati dalle qualificazioni e già ammessi al tabellone principale, In 19, invece, debutteranno sin dai gironi al via da giovedì alle 11.30: Alberto Arpino, Francesco Bonsanto, Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Leonardo Dreossi, Luca Fioretto, Gabriele Foschini, Giorgio Marciano, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Giovanni Repetti, Pietro Torre, Lupo Veccia Scavalli, Marco Stigliano e Stefano Scepi. Sabato 4 marzo si disputerà la prova a squadre, col quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele e Pietro Torre.

Il programma delle gare Giovedì 2 marzo: Fase a gironi e tabellone di qualificazione

Venerdì 3 marzo: Tabellone principale da 64

Sabato 4 marzo: Prova a squadre La fase finale della gara individuale, in programma venerdì 3 marzo, sarà trasmessa in live streaming dalle ore 16.30, fin dai quarti, sul canale YouTube di Sky Sport.

foto Bizzi

Montano debutta al fianco della sua Nazionale di sciabola Un anno e mezzo dopo l’argento a squadre di Tokyo, dove il campione livornese ha concluso la sua strepitosa carriera sulle pedane mondiali vincendo la quinta medaglia in altrettante partecipazioni ai Giochi Olimpici, Aldo Montano torna a vestire la maglia azzurra.“Aldo è un patrimonio fondamentale per la scherma italiana, e ringrazio il Presidente federale Paolo Azzi e il Consiglio per aver accolto la mia proposta di affidargli questo ruolo importante, a supporto della Nazionale di sciabola”, ha dichiarato il c.t. d’arma Nicola Zanotti. Un ruolo nuovo a supporto del gruppo, in particolare per entrambe le prove a squadre, in vista della qualificazione olimpica che partirà tra un mese e verso il Mondiale previsto a Milano a luglio 2023.

foto Bizzi

Milano 2023, meno di 150 giorni a Campionati del Mondo Assoluti di Scherma Sarà un grande evento sportivo e di promozione per la città di Milano quello in programma dal 22 al 30 luglio 2023 presso Allianz MiCo Fiera Milano Congressi, l’area di oltre 25 mila metri quadrati, pronta a ospitare più di 1000 atleti, 3500 tra tecnici e accompagnatori e circa 4000 spettatori al giorno. Sarà l’ottavo Campionato del Mondo di scherma organizzato in Italia, il primo a Milano, l’unico valido per l’acquisizione di punti importanti nel percorso per conquistare la partecipazione ai Giochi di Parigi 2024. Un evento sportivo di grande rilevanza per questa disciplina olimpica, che garantirà spettacolo agonistico, ma anche un importante impatto economico che, analizzando i costi operativi per l’organizzazione e la spesa dei visitatori e delle Federazioni coinvolte, ammontano complessivamente a circa 11 milioni di euro e contribuiscono a generare oltre 24 milioni di produzione aggiuntiva e 201 posti di lavoro, con importanti benefici su diversi stakeholder, secondo lo studio d’impatto economico realizzato dal Centro di Ricerca GREEN - Università Bocconi, con il sostegno della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi, e presentato a Milano a febbraio.

Rossi, Riva, Fontana, Abodi, Malagò, Fichera, Azzi

Malagò: "Scherma italiana cassaforta dello sport azzurro" “L’assegnazione dell’evento a Milano non era né scontata, né semplice, considerate le candidate rivali Abu Dhabi e Tashkent, quest’ultima, in particolare, città d’infanzia del presidente uscente della Federazione Internazionale, Aliser Usmanov” - ha commentato il Presidente del Coni Giovanni Malagò – presente alla presentazione dello studio d’impatto. “Abu Dhabi si è ritirata all’ultimo momento e la spartizione dei voti che portava con sé andava affrontata seriamente. Io ci ho messo certamente del mio, ma l’Italia ha vinto grazie a un eccellente lavoro di squadra, coordinato da Paolo Azzi, Giorgio Scarso e Marco Fichera. Abbiamo ottenuto l'assegnazione per la tradizione e perché Milano è città olimpica, sinonimo di credibilità. La scherma italiana è cassaforte dello sport italiano, ha vinto 130 medaglie olimpiche. Il Mondiale pre-olimpico ha un'importanza e un fascino diverso dagli altri e sono sicuro offrirà spettacolo, emozioni e l'opportunità di costruire un percorso di successo verso i Giochi di Parigi 2024". Abodi: "Resterà la voglia di fare scherma" I Mondiali 2023 saranno una vetrina fondamentale per mostrare la scherma alle giovani generazioni.“Resterà la voglia di far scherma, ma quel che più conta, resteranno tracce durature sul territorio, se saremo in grado di puntare sulla centralità dei luoghi e sulle consapevolezze locali” - ha dichiarato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. “Questo studio è la dimostrazione che un grande avvenimento sportivo non è più solo un evento meramente organizzativo”. Fontana: "Milano e la Lombardia, lunga tradizione schermistica" “Milano e la Lombardia hanno una lunga tradizione schermistica. Una tradizione che si rinnova ogni giorno nelle società sportive affiliate e nei tesserati della nostra regione nel solco di un passato che annovera moltissimi campioni, primo fra tutti l’irraggiungibile Edoardo Mangiarotti, per arrivare fino alle tante giovani promesse che ci rendono orgogliosi in ogni competizione”, ha dichiarato Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia.

Fichera: "Milano 2023 evento non solo per la scherma" “Milano 2023 è un evento, non solo per la scherma, ma anche per il Paese, per la Lombardia e per la città di Milano. Lo studio di impatto dell’Università Bocconi è la rappresentazione plastica di quanto, attraverso investimenti mirati e virtuosi, si possa organizzare un Mondiale che non rappresenterà solo medaglie, ma anche grandi opportunità per il territorio e il sistema Paese” ha dichiarato Marco Fichera, Presidente del Comitato Organizzatore Milano 2023, ex spadista vicecampione olimpico a Rio 2016.