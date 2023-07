Grande Italia ai Mondiali di scherma di Milano: nel fioretto femminile podio tutto azzurro con Volpi che batte Errigo in finale (bronzo per Favaretto). Tra gli uomini Di Veroli è medaglia d'argento nella spada (oro all'ungherese Koch)

Dopo l'argento di Alberta Santuccio e il bronzo di Mara Navarria nella prima giornata di finali, è ancora grande Italia ai Mondiali di scherma di Milano. Nel fioretto femminile Alice Volpi conquista il suo secondo oro iridato individuale in carriera dopo Wuxi 2018. Battuta in finale una comunque straordinaria Arianna Errigo, al ritorno in pedana dopo la maternità, con il punteggio di 15-10. Errigo in semifinale aveva sconfitto Favaretto (medaglia di bronzo al pari dell'americana Kiefer).

Volpi: "Ho coronato un sogno, grazie al ct" Così Volpi dopo il trionfo. "E' stata una giornata difficile, non ho mai mollato - ha detto ai microfoni di Sara Cometti -. Ho raggiunto un sogno. Era dal 2018 che non tornavo sul podio mondiale e nel frattempo ho dovuto affrontare periodi complicati. Grazie al ct, ci sa gestire al meglio e non si dà mai per vinto".

Errigo si commuove: "Sono tanto felice"

Arianna Errigo si è commossa in diretta a Sky Sport al termine della finale. "Sono tanto felice, anche se è strano: di solito non lo sono mai quando perdo - le sue parole -. Me la sono goduta, è un argento inaspettato. E' l'ottava medaglia a un Mondiale, non è stato per niente facile essere qui. Vivere tutto questo a 35 anni è fantastico. La vittoria di Alice? E' stata bravissima, ha fatto una gara impeccabile. Oggi è stata più forte".