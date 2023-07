L'Italia è in finale nella spada femminile

Argento un anno fa a Il Cairo, Navarria, Santuccio, Fiamingo e Isola hanno battuto in semifinale la Svizzera e si sono assicurate la medaglia per il terzo Mondiale consecutivo. In finale (ore 17, diretta su Sky Sport Arena) affronteranno la Polonia che ha eliminato le campionesse in carica della Corea del Sud. Fuori nei quarti la squadra maschile di sciabola

Arriva l'ottava medaglia per l'Italia ai Mondiali di scherma di Milano. Nella prima giornata dedicata alle prove di squadra, le azzurre della spada hanno centrato la qualificazione alla finale. Dopo la vittoria contro Hong Kong nei quarti, Alberta Santuccio, Mara Navarria, Rossella Fiamingo e Federica Isola hanno battuto in semifinale la sorprendente Svizzera (che nel round precedente aveva eliminato la Francia) con il punteggio di 40-36. Una sfida punto a punta, decisa dall'allungo nella nona manche di Rossella Fiamingo contro Angeline Favre. Per la terza edizione consecutiva dei Mondiali, la spada femminile azzurra è sicura di portare a casa una medaglia. Argento un anno fa a Il Cairo, la squadra italiana affronterà per l'oro la Polonia che nell'altra semifinale ha battuto le campionesse in carica della Corea del Sud.

Spada maschile e fioretto femminile: Italia ai quarti

Superano la giornata dedicata ai turni preliminari, invece, le formazioni azzurre di spada maschile e fioretto femminile, qualificandosi entrambe per i quarti di finale in programma sabato mattina. Nella spada, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara hanno superato prima il Brasile (44-21) e poi l'Egitto (44-25), garantendosi la top 8 in cui affronteranno la Repubblica Ceca. Nel fioretto femminile (specialità in cui l'Italia è campione in carica), Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi non hanno avuto difficoltà contro la Romania, battuta 45-18. Nei quarti ci sarà di fronte la Germania.