Coppa del Mondo, oro per Bebe Vio in Corea del Sud

Quarta medaglia d'oro consecutiva per Bebe Vio, che ha vinto la tappa di Coppa del mondo di scherma paralimpica a Busan, in Corea del Sud. L'azzurra si era sublussata il gomito nella finale a squadre dei Giochi di Tokyo ed era stata ferma per quasi due anni. Ora Vio sarà impegnata nei Mondiali a Terni dal 3 all'8 ottobre

Un altro oro per Bebe Vio. La campionessa azzurra ha vinto la tappa di Coppa del mondo di scherma paralimpica a Busan, in Corea del Sud: è la quarta medaglia d'oro consecutiva (su altrettante prove) da quando ha ripreso a gareggiare. Nello scorso marzo è arrivato il successo a Pisa, seguiti da quelli di Nimes a maggio e Varsavia a luglio. L'azzurra nella finale a squadre ai Giochi di Tokyo si era sublussata il gomito e da allora è stata ferma per quasi 2 anni. Un'assenza dalle gare che l'aveva fatta scendere parecchio nel ranking mondiale: con queste quattro medaglie d'oro Vio è tornata tra le prime 5 del mondo. Il prossimo impegno saranno i Mondiali a Terni dal 3 all'8 ottobre.

"Super felice, non vedo l'ora ci siano i Mondiali"

"Sono super felice per questa vittoria, ma lo sono ancora di più per le tante medaglie che abbiamo vinto oggi". Così Bebe Vio all'ANSA dopo il quarto oro consecutivo su altrettante tappe della coppa del mondo di scherma paralimpica vinto a Busan. "E tra un mese esatto ci saranno i Mondiali a Terni - ha aggiunto la campionessa azzurra - Non vedo l'ora".