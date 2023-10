Mondiali paralimpici a Terni, si parte oggi

In pedana al nuovo PalaTerni 31 Paesi, oltre 230 atleti: un altro appuntamento cruciale per la scherma in vista dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Il programma e i partecipanti ai Mondiali paralimpici di scherma che iniziano oggi e terminano l'8 ottobre

Al via a Terni, da oggi fino all'8 ottobre, i campionati del mondo di scherma paralimpica con l'Italia ancora al centro del palcoscenico schermistico internazionale dopo Milano 2023. In pedana al nuovo PalaTerni 31 Paesi, oltre 230 atleti: un altro appuntamento cruciale per la scherma in vista dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Per presentarveli siamo andati alla Bebe Vio Academy di Milano, ad incontrare, con Francesco Cosatti, la due volte campionessa paralimpica di questo sport, Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis, per tutti, da sempre, Bebe. "Siamo gasatissimi, speriamo bene: fate il tifo per noi!".

Andare a Terni potrebbe essere un’occasione per conoscere più da vicino quello che la campionessa veneta sogna da anni e che anche con la sua Academy sta in parte realizzando: "Di base quello che vogliamo è esattamente quello che potete vedere qui alla BVA: una mandria di bambini scatenati che giocano insieme e fanno tutti sport a livello paralimpico. La cosa stupenda è vedere proprio come fanno integrazione facendo sport, non gli devi insegnare: “guarda, questa è una carrozzina, questo si fa così e questo si fa cosà” vogliono solo giocare insieme e lo scopo della bva è proprio questo, metterli lì e farli divertire".

Tanti campioni ai Mondiali di Terni Non solo Bebe Vio, però. Sono tanti i campioni che gareggeranno in questi giorni ai Mondiali di Terni. Speranze di medaglie già nella prima giornata, che vedrà protagoniste sciabolatrici e fiorettisti. "Chiediamo un piccolo sforzo a tutti per gremire le gradinate del PalaTerni e formare un muro azzurro che possa aiutarci nei momenti di difficoltà per mettere la stoccata decisiva - così Matteo Betti, bronzo alle Paralimpiadi di Londra 2012, “il senatore della squadra”, tra i primi a scendere in pedana - Questo mondiale è fondamentale per Parigi e noi non vediamo l’ora di iniziare. Ci siamo allenati tanto e al meglio. Ci aspettiamo tanta partecipazione perché sono sicuro che chi verrà si divertirà”.

La cerimonia d'apertura Alla cerimonia d’apertura, prevista per le 16, prenderanno parte – tra gli altri – il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Testimonial dell’evento saranno la pluricampionessa della scherma azzurra Valentina Vezzali, leggenda dello sport italiano e Alessio Foconi, 4 volte Campione del Mondo di fioretto, schermisticamente nato e cresciuto proprio nel circolo schermistico di Terni.