Arriva la sospensione cautelare da tutte le attività federali per Andrea Cassarà, indagato per produzione di materiale pedopornografico. L'ex schermidore avrebbe filmato una 15enne mentre si faceva la doccia negli spogliatoi. I Carabinieri, dopo aver acquisito i video delle telecamere, hanno sequestrato il cellulare dell'ex fiorettista

L'indagine

L'ex schermidore Andrea Cassarà è indagato per "produzione di materiale pedopornografico" dalla Procura di Brescia, dopo che una 15enne ha sporto denuncia per aver visto un telefono che la riprendeva mentre si stava facendo la doccia nello spogliatoio di un centro sportivo di Brescia. Secondo il Giornale di Brescia, che ha riportato la notizia, la ragazza non avrebbe visto chi è stato, ma le indagini svolte dai militari, che hanno acquisito i video delle telecamere di sicurezza esterni al centro sportivo, hanno individuato Andrea Cassarà in una zona e in un orario compatibili con quelli indicati dalla giovane. Da questi dati, la Procura di Brescia ha deciso di indagare l'atleta e sequestrargli il cellulare in cerca di eventuali riscontri.