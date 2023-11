Coppa Mondo Spada femm, Trofeo Carroccio su Sky

Le fasi finali della 43^ edizione del “Trofeo Carroccio” di Legnano, prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di spada femminile in programma sabato 11 e domenica 12 novembre saranno in diretta sul canale Youtube di Sky Sport . Il live dal PalaBorsani, per un evento attesissimo in piena Qualifica Olimpica per i Giochi di Parigi 2024, si aprirà alle ore 17 di sabato per le semifinali e la finale della gara Individuale . Domenica spazio ai momenti clou della competizione a Squadre nella quale le azzurre del Commissario tecnico Dario Chiadò andranno a caccia di altri punti importantissimi sulla strada per l’Olimpiade della prossima estate.

Fiamingo: "Bello ricominciare davanti al nostro pubblico"

“Non vedo l’ora di tornare a gareggiare in casa. La stagione inizia a Legnano- le parole della due volte campionessa del mondo Rossella Fiamingo - sarà la prima gara dell’anno, di Qualifica Olimpica, ed è bellissimo ricominciare subito a tirare davanti al nostro pubblico dopo le emozioni vissute al Mondiale di Milano. Io e le mie compagne ci siamo preparate al meglio e speriamo di regalare grandi soddisfazioni all’Italia, sulle nostre pedane, tanto nella competizione Individuale quanto in quella a Squadre che vale tantissimo per l’obiettivo Parigi 2024”. Nel Team Event di domenica Rossella Fiamingo sarà nel quartetto – bronzo olimpico a Tokyo e argento mondiale in carica – con l’altra “capitana” e già oro iridato Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio, quest’ultima salita due volte sul secondo gradino del podio nell’ultimo Campionato del Mondo in Lombardia, sia nell’Individuale che nella prova a Squadre. Per Alberta Santuccio, inoltre, sarà la prima gara da neo dottoressa in Scienze e tecniche psicologiche, pochi giorni dopo la laurea conseguita con il massimo dei voti: “È stata un’emozione diversa rispetto a quelle che provo in pedana, il 110 e lode mi ha commosso, anche perché nella mia tesi mi sono occupata del burnout nei contesti sportivi, e sono davvero felice d’aver concluso questo percorso a cui ne seguirà un altro con l’obiettivo della laurea magistrale”, racconta la spadista vicecampionessa del mondo. Intanto, adesso, nel mirino c’è il pass per Parigi: “Abbiamo terminato la scorsa stagione in casa e ripartiamo in casa. Spero che Legnano ci regali le stesse gioie di Milano e che, proprio come accaduto ai Mondiali, il pubblico sia caloroso e ci sostenga per ottenere il massimo risultato possibile. Le sensazioni sono molto positive, vogliamo mettere in tasca punti importanti che ci diano tranquillità in vista della Qualifica Olimpica”.