Argento per gli azzurri del fioretto in Giappone

L'Italia conquista la medaglia d'argento nella prova a squadre della Coppa del mondo di fioretto maschile a Tokoname. Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi hanno chiuso al secondo posto la prova in Giappone alle spalle della Francia, mettendo in cassaforte altri punti preziosi per la qualificazione a Parigi 2024. Restano solo due prove a squadre per la specialità, in programma a gennaio proprio nella capitale francese e a febbraio al Cairo. È mancato solo il sigillo in finale ai ragazzi del ct, Stefano Cerioni, dopo una prestazione che dà continuità al percorso della squadra dei fiorettisti dopo la vittoria nella tappa inaugurale di Istanbul, un mese fa. La prova del quartetto italiano è iniziata con il successo nel turno degli ottavi sul Brasile per 45-16. Poi il quarto di finale contro l'Egitto, deciso nella nona e conclusiva frazione tra Garozzo e Hamza, con la stoccata del 45-44 piazzata dall'olimpionico azzurro. E' seguita in semifinale la vittoria per 45-40 su Hong Kong, poi medaglia di bronzo. Nel match per l'oro, invece, è stata la Francia a spuntarla per 45-35, in una sfida che ha visto anche l'uscita per infortunio di Garozzo, nell'ultimo parziale, a causa di un colpo al naso subito fortuitamente dal transalpino Lefort in un'azione a centro pedana. Le stoccate conclusive hanno visto in pedana Marini, ma il match era ormai nelle mani dei francesi.