Parigi, storico fioretto: 4 italiani in semifinale

È storica e clamorosa l'impresa del fioretto maschile azzurro a Parigi, nella tappa di Coppa del Mondo più affascinante del circuito: il podio sarà tutto italiano, perché quattro semifinalisti su quattro sono fiorettisti del ct Stefano Cerioni. Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi, sul palcoscenico sontuoso di uno Stade Pierre de Coubertin come sempre gremito, hanno conquistato la certezza del podio e si affronteranno adesso per 'dividersi' l'oro, l'argento e i due bronzi in palio in un tabellone dei Top 4 che somiglia a quello di un Campionato Italiano Assoluto. E' una straordinaria prova di forza per il fioretto maschile italiano. ma è grande Italia anche nella gara femminile, con due fiorettiste del ct Cerioni approdate in semifinale e quindi certe di una medaglia: si tratta di Martina Favaretto ed Elena Tangherlini.