Fioretto, il trofeo Inalpi a Torino e su Sky

A Torino in scena il fioretto con il Trofeo Inalpi, prima prova stagionale del circuito individuale GP di coppa del mondo che assegna un punteggio maggiorato, importantissimo per la qualificazione olimpica individuale. Semifinali e finali dalle ore 17.30 in diretta su Sky Sport Max con il commento di Pietro Nicolodi e Sara Cometti

Da Milano a Parigi, il fioretto mondiale fa tappa ai piedi delle Alpi, in un luogo simbolo della Torino olimpica, l’ex Palasport, oggi Inalpi Arena, che dal 9 all’11 febbraio ospiterà l’ottava edizione del Grand Prix FIE “Trofeo Inalpi”, prima prova stagionale del circuito individuale GP di coppa del mondo che assegna un punteggio maggiorato, importantissimo per la qualificazione olimpica individuale. Quella di Torino sarà l’unica tappa italiana ed europea ad assegnare infatti punteggi doppi e anche per questo le iscrizioni hanno raggiunto quota 450 atleti (189 donne, 251 uomini). Tra questi, i campioni dell’edizione 2023: la francese Ysaora Thibus e lo statunitense Gerek Meinhardt. I fiorettisti e le fiorettiste azzurre, guidati dal CT Stefano Cerioni, strepitosi protagonisti nell’ultima prova di Coppa del Mondo proprio nella città che ospiterà le Olimpiadi, nella corsa alla qualificazione hanno già conquistato con aritmetica certezza tutti i pass individuali disponibili. L’incertezza è chi saranno i tre azzurri e le tre azzurre ad aggiudicarseli, vista l’abbondanza di fuoriclasse in quest’arma. Ecco perché seguire il Grand Prix di Torino, che inizierà con le fasi preliminari della gara femminile e la super-campionessa Arianna Errigo già in pedana. Poi, sabato 10 le fasi di qualificazione per la competizione maschile, col Campione del mondo a squadre del 2022, Guillaume Bianchi e gran finale domenica 11 con i tabelloni principali delle due gare. Ammessi di diritto in base al ranking i campioni del mondo in carica Tommaso Marini e Alice Volpi, l’olimpionico Daniele Garozzo e poi… a proposito di abbondanza… Alessio Foconi, Filippo Macchi, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Martina Batini. La volata per Parigi passa da qui.