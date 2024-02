Fioretto, doppio trionfo azzurro a Il Cairo

Prova di forza degli azzurri del fioretto in Coppa del Mondo a Il Cairo: nella competizione maschile trionfa Tommaso Marini, vincendo il derby di finale su Edoardo Luperi (2°), mentre nella prova femminile svetta sul gradino più alto del podio Martina Favaretto, con Martina Sinigalia bronzo

Nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto, al Cairo, il fioretto del CT Stefano Cerioni conferma l’andamento di una stagione strepitosa nel sabato dedicato alle gare individuali: nella competizione maschile trionfa Tommaso Marini, vincendo il derby di finale su Edoardo Luperi (2°), mentre nella prova femminile svetta sul gradino più alto del podio Martina Favaretto, con Martina Sinigalia bronzo. Ennesima prova di forza in questa specialità per l’Italia con cinque fiorettiste e tre fiorettisti tra i migliori 8 oggi. Numeri che basterebbero a sottolineare il livello degli italiani in quest’arma, ma che assumono ancor più un valore con le affermazioni dei poco più che ventenni Tommaso Marini e Martina Favaretto, autori di un avvio di stagione davvero entusiasmante.