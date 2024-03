Sciabola, il trofeo Luxardo su Sky Sport You Tube

Sciabola protagonista del prossimo fine settimana schermistico internazionale. Per l’Italia due appuntamenti importantissimi in chiave Qualifica Olimpica ai Giochi di Parigi 2024: le donne ad Atene e gli uomini a Padova, per lo storico Trofeo “Luxardo”, con le fasi finali trasmesse su canale YouTube di Sky Sport, sabato 2 e domenica 3 marzo a partire dalle 17 ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

La sciabola è l’unica arma a non aver ancora conquistato l’aritmetica certezza della qualificazione olimpica, né tra gli uomini, né tra le donne, per questo motivo le due gare assumono un’importanza cruciale nel cammino verso Parigi. In totale saranno 32 gli atleti azzurri impegnati, tra questi, non scenderanno in pedana gli under 20 e under 17, protagonisti a Napoli con ben 7 medaglie, nei Campionati Europei di categoria appena conclusi. Un bottino che fa ben sperare: 4 ori conquistati tra gli under 17 dalla sciabolatrice Vittoria Mocci, dallo sciabolatore Leonardo Reale e dalle squadre femminile (Vittoria Mocci, Francesca Lentini, Diletta Fusetti e Benedetta Stangoni) e maschile (Leonardo Reale, Valerio Reale, Massimo Sibillo e Christian Murtas e il bronzo della sciabolatrice Francesca Lentini; a questi si aggiungono tra gli under 20 l’argento di Edoardo Cantini e il bronzo della squadra di sciabola femminile (Manuela Spica, Mariella Viale, Alessandra Nicolai e Maria Clementina Polli).

Foto Bizzi

"Focus sulle prove del weekend" “Ci sarà tempo anche per loro per farsi valere tra gli assoluti”, commenta il c.t. azzurro Nicola Zanotti, sottolineando l’attenzione e la soddisfazione per i risultati degli azzurrini, ma il tempo per esultare è poco, perché “Il focus dello staff ora va tutto sulle prove del week end”, con le due tappe di Coppa del Mondo di Padova e Atene, che vedranno in pedana rispettivamente sciabolatori e sciabolatrici, impegnati sia individualmente che a squadre.

foto Bizzi

Le sciabolatrici impegnate ad Atente Sarà Atene ad ospitare la prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile in programma fino a domenica 3 marzo, giornata fondamentale per la qualificazione delle Azzurre alle prossime Olimpiadi. Dopo l’importantissimo argento conquistato a inizio febbraio nella tappa a squadre a Lima, le sciabolatrici del ct Zanotti, Martina Criscio, Michela Battiston, Chiara Mormile e Irene Vecchi protagoniste in Perù di una prestazione sontuosa, col primo podio della stagione, per la certezza aritmetica dovranno lottare ancora in due gare a squadre. Prima, però, dovranno affronteranno la prova individuale. Già ammessa per diritto di ranking Martina Criscio, che entrerà in gara nel tabellone principale di sabato. Da venerdì 1° marzo, invece, in pedana le altre 11 azzurre del CT Nicola Zanotti fin dalla fase a gironi: Giulia Arpino, Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili e Irene Vecchi. Domenica, come detto, la terza ed ultima giornata sarà dedicata alla prova a squadre, con lo stesso quartetto azzurro argento a Lima. La spedizione italiana ad Atene sarà guidata dal CT Nicola Zanotti, con i maestri Andrea Aquili, Benedetto Buenza e Cristiano Imparato e il fisioterapista Marco Sciunnacche.

foto Bizzi

Sciabolatori a Padova per lo storico "Luxardo" Contemporaneamente, in Italia, andrà in scena la 65^ edizione del Trofeo Luxardo di Padova dedicato agli sciabolatori. Un’autentica “classica” del circuito di Coppa del Mondo di sciabola maschile in programma fino a domenica 3 marzo alla Kioene Arena. “Il Trofeo Luxardo è un punto di riferimento per la storia della scherma italiana e mondiale. Una gara speciale, con un fascino unico, e quest’anno avrà ancor più importanza perché siamo al rush finale della Qualifica Olimpica – ha detto il Presidente federale Paolo Azzi –. Un grazie al Comitato organizzatore, guidato da Franco Luxardo, che con impegno, passione ed esperienza porta avanti un evento che dà lustro a tutto il nostro movimento, quest’anno in sinergia con la Guardia di Finanza” Saranno 20 gli azzurri iscritti nella prova individuale. Già ammessi al tabellone principale di sabato, per diritto di ranking, i "top 16" Michele Gallo, vincitore lo scorso anno a Padova, Luigi Samele e Luca Curatoli. Al via sin dalla fase a gironi Alberto Arpino, Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Francesco D'Armiento, Leonardo Dreossi, Daniele Franciosa, Giorgio Marciano, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Emanuele Nardella, Riccardo Nuccio, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Giovanni Repetti, Leonardo Tocci e Pietro Torre. Possibilità di vedere sulle pedane del Trofeo Luxardo anche altri azzurri per completare i gironi. Domenica, infine, andrà in scena la competizione a squadre in cui il quartetto italiano sarà composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele e Pietro Torre. Gli Azzurri saranno guidati dai maestri dello staff tecnico Leonardo Caserta, Alessandro Di Agostino e Lucio Landi, a supporto degli azzurri anche il fisioterapista Matteo Scodro.

Foto BIZZI