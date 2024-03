Scherma, spada femminile: Rizzi vince a Nanchino

Nella prova di coppa del mondo femminile Giulia Rizzi vince nella spada a Nanchino. Terzo posto per Alberta Santuccio, quinta Rossella Flamingo

Spettacolo azzurro nella gara individuale della tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a Nanchino: Giulia Rizzi sale sul gradino più alto del podio, ma nella mattinata italiana brilla anche la medaglia di bronzo di Alberta Santuccio. Per Rizzi - spadista friulana delle Fiamme Oro - è il secondo successo iridato, dopo la vittoria del dicembre 2022 a Vancouver, ma anche secondo podio per lei nel 2024 (era stata argento a Doha). Si è fermata ad un passo dal podio la prova di Rossella Fiamingo. Quinto posto per la campionessa catanese dei Carabinieri.