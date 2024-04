Fioretto donne da record in Georgia: podio azzurro

Altro record per l’Italia del fioretto guidata dal CT Stefano Cerioni, con quattro fiorettiste azzurre sul podio, proprio come un anno fa agli Europei di Plovdiv, risultato storico come quello dello scorso gennaio nella prova maschile a Parigi. Ai piedi del podio Francesca Palumbo, alla fine 7ª, sconfitta ai quarti da Arianna Errigo col punteggio di 15-11. Per Alice Volpi si tratta dell’11^ vittoria in carriera nel circuito di Coppa del Mondo, 57ª medaglia in Coppa del mondo per Arianna Errigo. Con l’argento di Tsibilisi, settimo podio nel circuito iridato, Martina Favaretto consolida la posizione n°2 del mondo, che dà continuità a un rendimento eccellente, sempre in crescendo negli ultimi tre anni. Prima medaglia in Coppa del Mondo, invece, per Anna Cristino. Una bella favola quella della ventitreenne toscana, partita dalle fasi preliminari del venerdì. Le altre italiane: 9. Martina Batini, 16. Erica Cipressa, 23. Aurora Grandis, 30. Martina Sinigalia, 38. Elena Tangherlini, 43. Matilde Calvanese, 58. Camilla Mancini