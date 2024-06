Tre medaglie per l'Italia agli Europei di Scherma

Ottimo esordio per la spedizione azzurra ai Campionati Europei di scherma in corso a Basilea, ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi di Parigi. Nel primo giorno di gare sono arrivate tre medaglie. Nella prova di fioretto maschile confermate le aspettative di medaglia, sia per l’andamento della stagione ancora in corso, sia perché nel 2023 l’arma guidata dal c.t. Stefano Cerioni non aveva avuto rivali nelle prove continentali. Nel giorno del debutto, le medaglie d’oro e d’argento sono arrivate da Tommaso Marini e Alessio Foconi, al termine di una finale continentale inedita, ma in linea con le aspettative, dopo una giornata che aveva visto gli Azzurri dominare il tabellone di eliminazione diretta, se non fosse stato per il ceco Alexander Choupenitch, ostico avversario di Marini in semifinale e medaglia di bronzo al termine della gara, che in precedenza aveva fermato agli ottavi di finale la corsa del Campione Europeo uscente Filippo Macchi (10°), sconfitto 15-13. Fuori nel tabellone dei quarti, Guillame Bianchi (5º), sconfitto 15-13 dal francese Maxime Pauty. I quattro azzurri torneranno in pedana per la prova a squadre venerdì 21 giugno.