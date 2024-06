Scherma, altre due medaglie per l'Italia agli Europei di Basilea

Continua a raccogliere soddisfazioni e medaglie la spedizione azzurra ai Campionati Europei di scherma a Basilea, ultimo appuntamento pre olimpico. Alle 7 medaglie individuali già conquistate si aggiungono oggi l’ oro della spada femminile del c.t. Dario Chiadò e il bronzo dei fiorettisti guidati da Stefano Cerioni. Le spadiste hanno conquistato il titolo a squadre dopo aver superato in finale, non senza difficoltà, la giovane squadra ungherese, Muhari (22), Nagy (17), Gnam (24). Con le magiare a lungo in vantaggio, fondamentale è risultata la determinazione delle due catanesi, Alberta Santuccio (bronzo due giorni fa nell’individuale) e Rossella Fiamingo, subentrata alla fine al posto di Mara Navarria. A Giulia Rizzi il compito di chiudere poi l’assalto sul 38-31 con un parziale di +5 sulla Muhari. Le spadiste , reduci da una prova individuale apparentemente un po’ sotto le aspettative personali, fatta eccezione per Alberta Santuccio , nella prova a squadre hanno mostrato tutta la caparbia che le ha contraddistinte nel corso dell’intera stagione, dominando nei quarti contro Israele (45-15), ma soprattutto conducendo e gestendo molto bene il match di semifinale contro le storiche avversarie della Francia, fino alla vittoria finale per 33-32. L’accesso alla finale ha dato all’Italia della spada la certezza di aver consolidato il 1° posto in testa al Ranking mondiale con cui arriverà ai Giochi Olimpici di Parigi, ultima gara annunciata per una delle due veterane di squadra: Mara Navarria.

Nel fioretto uomini un bronzo che lascia l'amaro in bocca

Nel fioretto maschile, l’Italia si è imposta per 45-25 nella finalina per il terzo posto contro la Polonia. Una medaglia di bronzo che lascia non senza rimpianti il C.t. Stefano Cerioni e i fiorettisti Guillame Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, quest’ultimo, in particolare, protagonista dell’ultimo assalto di semifinale contro l’Ungheria, perso al limite del tempo, 44-43. Il Campione Europeo e Mondiale in carica, Marini, era salito in pedana nell’ultimo assalto dell’incontro a squadre in vantaggio 40-36, ma sul punteggio di 40-40 non sono mancate le polemiche per l’assegnazione dubbia di due stoccate a favore del fiorettista ungherese Szemes, che effettuato il sorpasso non si è fatto più riprendere. Precedentemente, nei quarti, gli Azzurri avevano battuto agevolmente il Belgio 45-28 e visti i precedenti, l’accoppiamento in semifinale con la squadra magiara, lasciava sperare un risultato di giornata diverso e migliore. Positiva tuttavia la reazione dei fiorettisti, che dopo qualche giorno di riposo, torneranno a prepararsi per i Giochi francesi. Grazie all’ottimo avvio nelle prove individuali, l’Italia guida il medagliere con 4 ori (Tommaso Marini, Arianna Errigo, Michele Gallo e spada femminile a squadre), 2 argenti (Alessio Foconi, Luca Curatoli) e 3 bronzi (Alberta Santuccio, Luigi Samele), per un totale di 9 medaglie. Seguono Francia e Ungheria che, soprattutto nelle prove a squadre di oggi, ha stupito per la compattezza e la determinazione.